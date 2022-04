TEEH deja en manos del Congreso sanción vs coordinador de campaña de Viggiano

PACHUCA.- Para que imponga las sanciones que corresponden, el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) dio vista al Congreso de la Unión sobre la vulneración a los principios de equidad y neutralidad del diputado federal Marco Antonio Mendoza Bustamante.

Esto, luego de que el 25 de enero estuvo presente una rueda de prensa de la alianza Va por Hidalgo y no asistió a la sesión de la Comisión Permanente del primer año del ejercicio de la LV Legislatura.

Por la rueda, Morena señaló a Alma Carolina Viggiano Austria, el diputado federal Armando Tejeda Cid y las agrupaciones PAN, PRD y PRI por culpa in vigilando, pero no sé acreditaron en ningún caso, en tanto no se encontraron actividades en las que debiera participar el diputado panista.

Leodegario Hernández Cortez, resolvió el procedimiento especial sancionador 26, para el que se denunciaron los actos, pero los señalados aseguraron que no hicieron ningún llamamiento al voto.

Durante la sesión los magistrados también resolvieron asuntos contra los tres aspirantes principales de la coalición Va por Hidalgo, la candidatura común Juntos Hacemos Historia y Movimiento Ciudadano, pero las conductas fueron declaradas inexistentes.

Por otra parte, dentro del expediente, TEEH-JDC-057/2022, Roberto Leonides Escorcia Pérez, denunció la negativa de la presidenta municipal de Acatlán, Hidalgo, de proporcionarle información pública necesaria para el ejercicio de sus funciones.

Los Magistrados del TEEH, declararon como fundados los agravios presentados por el actor y se ordenó a la autoridad responsable, entregar la información peticionada.

