"¿Te me vas a a poner al pedo o qué?" Rompe pluma para ingresar en San Javier

Aunque la escena no fue captada desde el principio, el clip de 27 segundos muestra a la persona debajo de su unidad y junto a una pluma de acceso. (Foto: captura)

PACHUCA.- Presuntamente porque se le había negada la entrada a una de las secciones del fraccionamiento San Javier de Pachuca, un hombre perdió la cordura.

Se trata de un habitante de esa zona residencial, de aproximadamente 40-50 años quien viste una playera amarilla y pantalón azul.

Aunque la escena no fue captada desde el principio, el clip de 27 segundos muestra a la persona debajo de su unidad y junto a una pluma de acceso.

Lee más en LSR Hidalgo: En el Edomex habrían hallado a policía de Tlanalapa "levantado"

En las imágenes se observa que pretende regresar al auto, un Peugeot sedán gris, y mientras lo hace alega a los guardias: "No es dueño, patrón. A mí no me venga con sus pendejadas y falta de respeto".

El personal le responde "mande" y el sujeto regresa a la pluma mientras dice: "Te me vas a poner al pedo o qué?", "ahorita regreso, vengo con mi hijo" y termina de romper el aparato.

Finalmente, vuelve a su vehículo y arranca para entrar al fraccionamiento, sin que la pluma le causara daños a la unidad.

"Te me vas a poner al pedo o qué?" Así fue como reaccionó un presunto habitante del fraccionamiento San Javier en #Pachuca a quien le negaron la entrada a una de las secciones. ?



Más información en breve ? https://t.co/4XfExjsC46 pic.twitter.com/6WYZleeGbd — LSR Hidalgo (@LsrHidalgo) April 4, 2022





cem