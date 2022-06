¿Te cobraron de más en el recibo de la luz? Esto puedes hacer

PACHUCA.- Aunque no es raro que el cobro de la energía eléctrica varíe de un periodo a otro, por trabajo en casa, fiestas u otras razones, un aumento considerable puede encender las alarmas e incluso se puede llegar a pensar que se hizo un cobro incorrecto.

Por lo que es recomendable llevar un control propio de las cifras que da el medidor para luego cotejarlas con las que imprime la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en los recibos y así poder efectuar una reclamación de manera sustentada.

CÓMO LEER LOS MEDIDORES

Actualmente, la CFE instala dos tipos de wattorímetros o medidores, que es el equipo para medir la energía usada, y estos son electromecánicos y electrónicos; el primero destaca por tener una especie de brújulas.

Para tomar la lectura en ese modelo de aparato, se deberá iniciar con la primera manecilla del extremo derecho y continuar hacia la izquierda; pero aunque los valores son tomados de derecha a izquierda su interpretación es de izquierda a derecha.

Asimismo, lo que realiza un empleado de la empresa paraestatal es que si una manecilla está entre dos números para tomarse solo uno se tendrá que considerar el menor, excepto si se encuentra entre el nueve y cero y en ese caso se considerará el nueve.

El segundo medidor es más sencillo, pues cuenta con una pantalla digital monocromática en horizontal y para conocer el consumo deberán tomarse en cuenta todos los dígitos y las siglas kWh o kilowatt hora.

HAZ NÚMEROS

Una vez con los números de los wattorímetros, deberá obtenerse la cantidad que aparecerá en la siguiente factura y para ello será necesario tener el recibió anterior para realizar una resta y luego ya se podrá saber el total del consumo del periodo recién cobrado.

Sin embargo, deberá considerarse que el precio aplicado por cada kWh dependerá de los rangos de consumo de la tarifa de luz que se tenga. Pero si las cifras no coinciden lo mejor será acudir a la CFE con una foto para hacer un ajuste.

AGUAS CON ESTOS HÁBITOS O DESPERFECTOS

No obstante, si las cifras tomadas y las dadas por la CFE sí son correctas, pero sigue habiendo un consumo anormal que lleva a tener altos costos por usar el servicio de CFE, será vital prestar atención a qué podrían provocarlo.

Lo primero a descartar son las "fugas" de luz como un mal funcionamiento en los aparatos electrónicos o la misma red eléctrica por las tormentas eléctricas que pueden llevar a un consumo elevado.

Para prevenir lo anterior, puede comenzarse por revisa los electrodomésticos para verificar que no haya fallas tras un apagón; así como reparar los focos que se apagan y encienden y no olvidar desconectar todo lo que no se use.

Pero si no hay una solución evidente, es aconsejable llamar a un electricista para que revise la instalación y verifique que no haya una falla que esté "jalando" una mayor cantidad de energía, acción que a la par evitará un peligro.

ASÍ PUEDES TENER ENERGÍA "GRATIS"

En México se aplica un subsidio federal a usuarios domésticos de energía eléctrica y tal puede corroborarse al revisar la parte final del recibo y localizar "Costos de la energía en el mercado eléctrico mayorista"; gracias a ese apoyo, los usuarios pagan menos del costo real.

Lo anterior representa un descuento de entre el 50 y 90 por ciento del importe verdadero, aunque variará de acuerdo con la zona y consumo, ya que entre menor se use la energía mayor será el subsidio.

Sin embargo, si se llegara a pasar del límite de ciertos kWh el subsidio de la CFE será eliminado y se transitará a una tarifa residencial de alto consumo con pagos casi al doble, pero si no se reduce el uso durante un año la tarifa quedará permanente.

¿CÓMO SABER SI TE ROBAN LA LUZ?

Para detectar un robo de energía desde tu hogar, la primera señal son los altos cobros, aunque existen otras como revisar wattorímetros e identificar si a su alrededor no hay cableado o utensilios. Si el hecho se confirma es posible formular una denuncia.

