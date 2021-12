Taxistas no usan aplicación y cobran hasta 150 por viaje, acusan pasajeros

PACHUCA.- Prepotencia y no respetar las tarifas del taxímetro son las quejas de pasajeros que usaron servicio de taxi el pasado fin de semana, uno de ellos, es Aldo, quien señaló que de la colonia El Saucillo a Colinas de Plata le cobraron 150 pesos, pese a que la tarifa no pasa los 80 pesos.

El 1 de diciembre entró en vigor el programa Taxi Contigo, que contempla el uso obligatorio de taxímetros y nueva cromática de los vehículos; sin embrago, algunos operadores no usan la nueva tecnología y cobran sin usar la aplicación.

La madrugada del 25 de diciembre, Aldo García regresaba de la casa de sus padres, después de la cena de Nochebuena. En días festivos, por lo general, la tarifa de la colonia El Saucillo a Colinas de Plata varia de 50 hasta 80 pesos.

Su sorpresa fue que al pagar con un billete de 100 pesos, el operador del taxi le dijo que eran 150. Aldo le explicó que la tarifa era excesiva pero el chofer justificó el sobreprecio con los cambios en las tarifas por la actualización de cromática.

Después de una discusión donde Aldo pidió mostrar el taxímetro, el operador del taxi le dijo que existe un acuerdo para que los taxistas no la usen, y con ello puedan cobrar lo que ellos prefieran sin importar, tiempo o distancia.

Me dijo que a ellos les vale madres la nueva aplicación, que no la van a usar, uno sabe que no son los mejores pagados, pero tampoco quieren hacer algo por mejorar, ni siquiera traen la unidad limpia, los taxistas aquí son una mafia".

A esta queja se suma la de usuarias de Facebook. Ryan Hinojosa señaló que la unidad A-899-FUB le hizo un cobro excesivo. Su publicación fue comentada por otros usuarios en las que compartieron sus malas experiencias con el servicio de transporte público particular, entre las más frecuentes se encuentra que los operadores no usan la aplicación y cobran sin contemplar los tabuladores.

Lee también en LSR Hidalgo: Empresa que opera basura en Epazoyucan, denunciada por malos manejos de residuos

Hay que dejar de usar taxi, y verán que se alinean, a mi sobrina el 24 de diciembre a las 9 de la noche, de la Felipe Ángeles a Camelinas le cobraron 150 pesos".

Otras quejas fueron de soriana del Valle a la colonia Aquiles Serdán les cobraron 70 pesos, y del Centro al Palmar, 80 pesos, a las 10 de la noche.

En las publicaciones indicaron que los argumentos para no usar la aplicación son que es muy caro mantenerla, o que es la misma ciudadanía la que no quiere usarla.

En redes sociales, los usuarios hicieron un llamado para que las autoridades regulen el cobro y a la población que demande el uso de la aplicación, ya que esta da una tarifa predeterminada por el costo de viaje.





sjl