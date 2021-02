Suspenden peleas de gallos en El Chico y Atotonilco el Grande

MINERAL DEL CHICO|ATOTONILCO EL GRANDE.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) y funcionarios locales detectaron dos eventos de peleas de gallos en comunidades de Mineral del Chico y Atotonilco el Grande, los cuales no contaban con las medidas sanitarias, por lo que procedieron a suspender las actividades.

De acuerdo con el reporte policiaco, el primer hecho fue registrado en la localidad La Estanzuela, Mineral del Chico.

Alrededor de 50 personas estaban reunidas en un inmueble para participar en el evento de gallos, quienes no portaban cubrebocas, ni respetaban las medidas para evitar la propagación de la covid-19.

Por lo anterior, personal del ayuntamiento y elementos de la policía acudieron para pedir a las personas regresar a sus hogares y suspender el evento.

Asimismo, tras un reporte ciudadano, personal de la Dirección de Reglamentos y Espectáculos, así como agentes de seguridad, fueron notificados sobre un evento con alrededor de 100 asistentes en Atotonilco el Grande.

Las personas no cumplían con las medidas sanitarias, como lo son el uso de cubrebocas, la sana distancia, no asistir a lugares concurridos y no realizar eventos sociales, por ello, fueron desalojados y el inmueble fue clausurado.

Hasta el momento, 29 personas se han contagiado del virus SARS-CoV-2 en Mineral del Chico, solo una persona ha fallecido y no cuenta con casos activos. Mientras que en Atotonilco se han reportado 97 contagios, de los cuales dos están activos y 16 pacientes murieron, según el resumen técnico estatal.













