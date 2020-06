Susana responde a Baptista: juez no ha resulto amparo del caso ITAIH

PACHUCA.- Luego de que dos diputados afines a Grupo Universidad pidieran la reposición inmediata y urgente del proceso de selección de los comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales de Hidalgo (ITAIH), la legisladora Susana Ángeles Quezada indicó que no es posible atender la petición hasta que el juez al que le fue turnado el amparo, por el cual se dejó sin efecto el nombramiento de los funcionarios, resuelva el asunto.

El pasado jueves, los legisladores Ricardo Baptista González y Noemí Zitle Rivas emitieron un posicionamiento durante la sesión virtual, en el que pidieron la reposición del procedimiento e indicaron que no aceptarán la "imposición" de los excomisionados removidos del cargo.

Asimismo, pidieron a la Junta de Gobierno crear una nueva comisión para que se encargue del procedimiento.

Al respecto, Ángeles Quezada dijo que están a la espera de que el juez resuelva el amparo e indicó que será el Poder Judicial quien determine si se violaron los derechos de Hugo Armando Vázquez Reséndiz, quien promovió el recurso por considerar que su currículum y experiencia no fueron tomados en cuenta durante el proceso de selección del que fue concursante.

La también presidenta de la comisión de Transparencia y Anticorrupción, la cual se encargó del procedimiento, indicó que no podían realizar otro procedimiento hasta que se resuelva el amparo y dijo que en caso de que la resolución no favorezca a Vázquez Reséndiz no habría impedimento legal para que los comisionados que habían sido seleccionados vuelvan a ocupar el cargo.

Creo que sería lo más justo debido a que el proceso no ha sido observado en cuanto a su resultado y en cuanto a sus diferentes etapas. Hay que distinguir la inconformidad de uno de los participantes con la pulcritud técnica que tuvo este proceso de selección".

