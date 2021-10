Surgen quejas por aplicación de Taxi Contigo

PACHUCA.– A casi una semana de que empezó a funcionar la aplicación de taxímetros en Pachuca, surgen quejas de usuarios por la disponibilidad de vehículos, métodos de pago y el registro para solicitar viajes.

Así lo muestran las opiniones y calificaciones de quienes han descargado la app Taxi Contigo en las tiendas virtuales de Google Play y App Store.

De acuerdo con datos de la aplicación, desde el 9 de octubre hasta el momento, habían más de mil descargas y 63 opiniones, de las cuales solo tres fueron clasificadas como positivas y el restante negativas.

Entre las principales quejas de los usuarios es que no hay taxis disponibles o que los conductores no admiten viajes.

Todos los días ocupo taxi de mi trabajo a mi domicilio y todos los días he intentado pedir uno por esta app y ninguno acepta (...) considero que si un taxi no está disponible se debería de desconectar de la app".

Otros opinaron que se debe perfeccionar la aplicación y que los operadores de taxis se deben adherir a esta modalidad digital para mayor alcance.

Es muy buena la idea de mejorar la calidad del transporte, pero tiene mucho que mejorar, deberían de forzar a los taxistas inscritos a aceptar los viajes, prefieren llegar a la ubicación del pasajero sin aceptar el viaje, espero mejoren y mucho esta aplicación".

Las frases sobre que los "conductores nunca aceptan el viaje" son continuos, mientras que otros usuarios indicaron que dicho problema se atribuye a que todavía hay pocos operadores que laboran con los taxímetros digitales.

"Solo falta que se amplié el número de prestadores del servicio. Cuando lo requieres, no te acepta el viaje por falta de disponibilidad de unidades".

Lee también en LSR Hidalgo: Así es caminar o transitar por obras en glorieta Miguel Hidalgo

Las quejas sobre dificultades al momento de registrar un usuario para comenzar a usar la app también son constantes.

Pésima, intenté hacer mi registro, pero no se completó. Intento hacerlo una vez más y dice que el usuario ya está registrado, entonces intento entrar y me dice que verifique si mi número ya ha sido registrado".

Cuando se descarga Taxi Contigo en un dispositivo móvil, se solicita el registro del usuario, crear una contraseña y a su vez, la aplicación manda un mensaje de confirmación con un código; sin embargo, algunos usuarios indican que no les llega ningún número para continuar.

Hice mi registro, no me llegó el mensaje de texto. Cerré la app para ver si me llegaba e intentar nuevamente el registro, pero cuando lo intento me dice: usuario ya registrado (...) no puedo registrarme ni nada".

Otros comentarios similares a estos son: "Nunca llegó el código de confirmación"; "no me manda el código. Por ende, no puedo usarla ni recuperar el registro"; "No me dejó instalarla. Nunca me mandaron el código".

En el aspecto de las rutas, los usuarios indican se "marcan rutas largas sin poder editar el traslado, tampoco se puede modificar el destino en el mapa y solo da la opción de marcado fijo con dirección".

Respecto al pago, los solicitantes del servicio expresaron que la aplicación muestra un costo preliminar pero no es el definitivo y otros se quejaron porque la app no incluye pagos con tarjeta.

La aplicación no es útil y los precios no están completos, no sabes cuánto pagarás realmente hasta llegar a tu destino" y "Si tuviera un simulador de precios mejoraría y una opción de pago digital así no es funcional, de nada sirve que exista una aplicación sin estas funciones".

La plataforma Taxi Contigo a través de sus redes sociales oficiales divulgó un número telefónico y un correo electrónico con el fin de auxiliar a los usuarios a resolver dudas.





sjl