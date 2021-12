Sucios y con basura, así están lo lavamanos para prevenir contagios de covid-19

PACHUCA.– A dos años de que fueron colocados, están sucios, con sarro, fugas y pintas de grafitis los lavamanos colocados afuera del Tuzobús, estaciones Plaza Juárez y Estadio Hidalgo; en las inmediaciones de la central de autobuses, afuera del Hospital General de Pachuca y del Palacio de Gobierno.

A finales de marzo de 2020, el gobierno de Hidalgo anunció la instalación de lavabos comunitarios con acceso gratuito de agua y jabón para prevenir el contagio de covid-19; sin embargo, a casi dos años, estos espacios para higiene están en el abandono.

Transeúntes como Gloria refirieron que prefieren no usarlos lavamanos porque las llaves que dispensan el agua no están limpias, aunque tienen jabón líquido y toallas de papel.

La estructura colocada afuera de la estación del Tuzobús, Estadio Hidalgo, es la que tiene menor mantenimiento de los cinco puntos de lavado visitados.

Los contenedores de aluminio donde cae el agua tienen tierra y partículas de jabón que se quedan estancadas.

Alrededor del inmueble hay botes de basura para depositar las toallas de papel , pero cuando los recipientes llegan a su límite, los desechos se empiezan a dispersar con el aire y algunos se acumulan en la parte trasera de cada lavabo.

Lo mismo ocurre con en el que está ubicado sobre el camellón que divide la central de abastos y con la de autobuses; la diferencia es que este tiene grafitis en las lonas que recubren los tinacos donde sale el agua.

La estructura que fue colocada afuera del Hospital General de Pachuca tiene fuga de agua, ese inmueble fue el que uso el gobierno estatal para anunciar la instalación de lavamanos.

La problemática de manchas también es visible en los ubicados sobre la avenida Benito Juárez, al salir de la estación de transporte que lleva el mismo nombre, así como el que se localiza cerca del acceso del Poder Ejecutivo, sobre la avenida Francisco I. Madero.

En los lugares visitados no falta el jabón ni agua, pero todos tienen sarro y suciedad, en algunos no hay toallas de papel y otros no tienen gel. Ninguna de las estaciones recorridas cuenta la crema antiviral, el producto anunciado en abril del año pasado que serviría para neutralizar los microorganismos patógenos hasta un 99.9 por ciento y con componentes activos sobre la piel durante 12 horas.

Los lavamanos comunitarios fueron colocados en puntos con alta afluencia de peatones de Pachuca, Tulancingo, Tula, Huejutla, Ixmiquilpan, Apan, Huichapan, Actopan, Tizayuca, entre otros municipios.

Los lavamanos comunitarios colocados en 43 municipios de Hidalgo, que forman parte del Operativo Escudo, costaron 7 millones 176 mil 156 pesos, por el arrendamiento que el gobierno estatal realizó con la empresa Creaciones, espectáculos y producciones de México.





