"Subiendo el pasaje va a subir todo... menos el salario"

PACHUCA.– Para llegar al trabajo o a sus actividades diarias, Lourdes, Martha y Julia usan hasta cuatro combis o el Tuzobús. Para ellas al igual que otros usuarios de transporte público, el incremento de un peso al pasaje afecta su economía.

Luego de que la Secretaría de Movilidad (Semot) de Hidalgo aprobó un peso de incremento al pasaje, LSR Hidalgo realizó un sondeo en el primer cuadro de la ciudad a usuarios de transporte convencional y masivo.

Las personas que trasbordan y usan más de un vehículo al día en sus trayectos son las más inconformes con la actualización de la tarifa, así como aquellos que se trasladan con infantes que pagan pasaje.

En contraste, quienes utilizan una camioneta para ir de un punto a otro, consideraron que un peso más en la tarifa no afectará su economía.

Otros usuarios desconocían el incremento al pasaje hasta que pasaron por los torniquetes del Tuzobús y la máquina les cobró la nueva tarifa, y algunos se enteraron cuando pagaron con una moneda de 10 pesos y no recibieron cambio.

En todos los casos, los pasajeros coincidieron en se debería cobrar 9 pesos hasta que los transportes exhiban las nuevas tarifas, pues muchos todavía tienen los antiguos anuncios.

LOURDES GASTARÁ 11% MÁS

Para llegar a su trabajo, Lourdes viaja de la colonia Matilde a La Providencia. La distancia entre los dos puntos es superior a 13 kilómetros, hace cuatro trasbordos al día.

Yo diario uso el transporte, son cuatro combis las que agarro. A uno sí le afecta más, pero nos tenemos que acostumbrar (...) ya es una costumbre el aumento de pasaje y lo que cobre debemos pagar porque tenemos que viajar".

Con la cuota anterior, Lourdes pagaba 36 pesos diarios de pasaje, pero ahora desembolsará 40 pesos; es decir, 11.11 por ciento más de lo que erogaba antes del ajuste.

No sirve de nada la opinión del pueblo, cada año dicen que no va a subir, pero sí sube, desde diciembre ya comenzó a subir el pan, la tortilla, cada año en enero es lo mismo".

SALARIO

En el contexto de la pandemia que continúa, Martha, quien también es usuaria del transporte público, consideró que no era justo el aumento de la tarifa "porque muchas personas han tenido varios decesos en su familia y no hay una economía estable".

Lee también en LSR Hidalgo: Año Nuevo en Tula, nada que celebrar para damnificados de inundaciones

Regularmente Martha usa dos combis para comprar mandado y despensa semanal, una que toma desde Campestre, donde habita, rumbo al centro histórico de la ciudad y viceversa; en total pagará 20 pesos y no 18 como antes lo hacía.

Se puede decir que mucha gente estamos en contra porque a nosotros no nos han aumentado el salario ni nada y ya están aumentado las tortillas, el gas, el pasaje, todo eso".

Martha indicó que solo algunos días variaría lo que eroga, pues por cuestiones laborales a veces se traslada a la colonia El Palmar, lo que a su vez implicaría tomar cuatro rutas.

Yo sí uso mucho el transporte. Me traslado de casa al trabajo, de mi trabajo a la casa, cuando voy a hacer compras por el mandado y eso, entonces sí es contraproducente porque un peso no es muy bromoso, pero de todas maneras cuando no hay la economía, sí, hay mucha gente que no tiene ni para un kilo de tortilla y ahorita a pagar un peso más".

Te puede interesar Empieza el año con aumento de transporte, costará 10 pesos

28% DEL SALARIO EN TRANSPORTE

Julia es una adulta mayor que vive en Venta Guadalupe, una o dos veces a la semana acude al centro de Pachuca a realizar compras. El uso de transporte es esporádico a diferencia de su hija, quien trabaja seis días y para llegar a su lugar laboral no solo usa combis, también taxi.

De su sueldo semanal, que es de mil 500 pesos, destinará 28 por ciento a transporte; es decir, 420 pesos por seis taxis diarios -que le cuestan 50 pesos cada día- y 120 pesos más por el aumento de pasaje, toda vez que diariamente erogará 20 pesos por su traslado en urvan.

Mi hija usa dos combis de ida y vuelta y luego al llegar al centro un coche para su trabajo, son 50 pesos lo que cobran y le pagan mil 500, imagínese cuánto se queda para la semana".

Julia señaló que para personas que usan el transporte como lo hace su hija, es injusto elevar las tarifas y consideró que otros bienes, servicios y alimentos también comenzarán a subir de precio.

No es justo, pero ya todo está aumentando. Ahorita subiendo el pasaje y va a subir todito, y luego con esta santa enfermedad que dicen que viene más fuerte ¿qué ira a ser de nosotros? el gobierno no ve eso y, al contrario, nos pasó amolar".

Una usuaria más coincidió con Julia, especialmente para personas como ella, que viajan en compañía de menores de edad.

Es injusto porque hay personas que no pagan un pasaje y que tienen que pagar hasta tres o cuatro, si es una sola persona, un pesito más, pero hay quienes agarran hasta tres combis y es difícil. Sí hay descontento".

Te puede interesar Vivir de la basura, covid-19 los arrojo a pepenar en calles de la ciudad

TARIFARIO VIGENTE

Otra pasajera comentó que se enteró del incremento hasta pagó la combi. La mujer narró que se sintió molesta al igual que otras personas que viajaban con ella, principalmente porque las urvans continúan exhibiendo el tarifario antiguo, pero ya cobran 10 pesos.

"Todos los pasajeros se molestaron porque como dicen, si ya le subieron ya quiten el papel, para qué lo traen todavía de nueve pesos, cuando ya el chofer está cobrando los 10 pesos".



En rutas los conductores han informado a los pasajeros que aún no hay un anuncio oficial que marque dicha cantidad y que será hasta la siguiente semana cuando empiecen a colocarlos.

Yo vivo en Tuzos y apenas me enteré cuando ya venía, en mi segundo transporte de la central para el Conalep me dijeron que el pasaje ya era de 10 pesos, pero no traen anuncios, los choferes nos dicen que hasta la próxima semana les dan las tarifas".

Otras personas opinaron que no era viable el incremento y menos al inicio de un nuevo año, mientras que la Secretaría de Movilidad y Transporte argumentó en un comunicado que "en los últimos cuatro años, la tarifa no había presentado ninguna modificación".

A mí me parece que está mal, apenas va uno comenzando el año y ya con que subieron el pasaje y a todo, porque no nada más el pasaje sino a muchas cosas, no me parece justo, pero qué quiere uno hacer".





sjl