"Súbale joven con todo y chiva": taxista da servicio para llevar bicicletas

PACHUCA.- "Don Miguel, venga por mí. La verdad que me pasé de copas y no puedo ni con mi alma; tráigase su portabicis para echar mi birula en su taxi", fue lo que le expresó, vía telefónica, un cliente a un taxista metropolitano de Pachuca para que fuera por él a una cantina donde convivía con unos amigos.

Al llegar, el taxista se encontró al cliente muy tomado. Con trabajos se pudo subir al asiento delantero; mientras, el ruletero sacaba de la cajuela el rack para colocarlo en el taxi y así poder montar la bicicleta.

"No iba a poder llegar así ni a la esquina. Se iba a caer y quien sabe que le pudiera pasar a su bicicleta pues tenía que ir, desde el Hospital General de Pachuca hasta la colonia Ávila Camacho... lo bueno es que me llamó", expresó Miguel Arturo Luna Barrientos, taxista metropolitano.

Esta es una de tantas experiencias que le ha tocado vivir a don Miguel, quien tiene 64 años de edad, y es un taxista único en la metrópoli de Pachuca en prestar el servicio de porta bicicletas (rack) a sus clientes.

"También me ha tocado ir por ciclistas que se les rompe la cadena o se les poncha una llanta y no traen herramienta para poder regresar a sus casas. Hay otros que me piden que los lleve a Real de Monte a alguna competencia o a radar en la montaña", dijo el hombre en entrevista con La Silla Rota Hidalgo.

Don Miguel tiene 64 años de edad, de los cuales 45 los ha dedicado a "la ruletada". Empezó a trabajar de taxista en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México); sin embargo, desde hace dos décadas da el servicio en la capital hidalguense.

Combina sus dos pasiones: la conducción y la bicicleta, pues a su edad, es un deportista de alto rendimiento quien ha ganado justas deportivas de ciclismo; incluso, ese deporte y otros, le ha ayudado a mejorar su salud, pues está enfermo del corazón.

ME FACINA EL CICLISMO Y LA "MANEJADA"

"El ciclismo me fascina. Esa pasión inició cuando estaba pequeño, por la televisión veía las competencias del grupo Benotto de México, así nació mi interés. La primera bicicleta la tuve a los 10 años y fue una de lechero la cual no la alcanzaba, me tenía que ir sentado en el cuadro para alcanzar el pedal, pero así aprendí y me gusta mucho", contó.

Fue a los 14 años que, junto con un amigo, aprendió a manejar vehículos. Años después tuvo la oportunidad de comenzar a trabajar de taxista en la Ciudad de México y posteriormente en la capital hidalguense.

Además, ha participado en competencias de ciclismo. La última vez, fue en Querétaro y Veracruz y "lo hago por la pasión no por la medalla, aunque sí le practicamos y terminamos en buenos lugares, con algunos trofeos, pero lo que más me gusta es pedalear", dijo.

COBRA UN SERVICIO EXTRA

Dependiendo la distancia, el taxista cobra entre 50 y 80 pesos el traslado de bicicleta. Fue hace unos años que empezó a prestar el servicio; lo inició acarreando sus bicicletas y posteriormente la de sus amigos y conocidos.

"Bicicletas de ruta, de montaña y hasta triciclos para niño, me ha tocado transportar en el taxi. La gente se va contenta, pues su pertenencia va segura y también despreocupados, pues no se les maltrata su bicicleta", dijo.

Diariamente, después de cumplir un turno como taxista, Don Miguel sale de dos a tres horas a rodar. Eso le ha permitido tener una salud optima que, incluso, le han ayudado a no enfermar del Covid-19.

Esos hábitos en el cuerpo es importante tenerlos presentes, pues la salud es lo más importante. No solo hago bicicleta, también me gustan otros deportes, como levantamiento de pesas y correr, eso me mantiene sin ´pansa de pulquero´ y la piel tonificada", indicó.

Para contactarlo, pueden llamarlo al 771 152 0106.

