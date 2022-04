"Son chozas feas y sucias", denuncian zona turística en Huasca

PACHUCA.- "No son cabañas, son chozas feas y sucias, no tiene luz", así reportó un usuario de las redes sociales el lugar turístico denominado Termales de Huasca, ubicadas en el municipio Huasca de Ocampo, Hidalgo.

Este fin de semana hice la renta de una "cabaña" con "jacuzzi" para dos personas, el precio fue elevado, pero considerando que te incluida las entradas "al balneario" me anime a ir, pero este lugar está horrible", compartió el usuario a través de la cuenta de Facebook Pachuca Denuncia.

En el reporte señala el trayecto está lleno de curvas, terracería, angosto y sin señalamientos.

Enumera las cabañas están feas y sucias, sin luz, sin internet, sin agua, las albercas no funcionan, salvo una con agua turbia, el resto tiene agua estancada, verdosa y con moho.

"No son aguas termales, no está el agua a 35 grados y no hay alberca techada", dice. Sobre el restaurante, ejemplificó pagaron un bistec con enchiladas, chile relleno y un refresco por 220 pesos.

En los cuartos, no hay jabón, no hay papel, no hay agua y "encontramos una chinche enorme en las cobijas de la cama y un alacrancillo en la sandalia".

Agrega, se puso una queja con el señor Ramiro Lugo Montaño, quien solo respondió que hablaría con la empleada.

Hago público esto, para que no caigan en falsa publicidad que el señor pone, no gasten su dinero en un lugar tan tan malo y sucio", enfatiza.

Además aclara pidió el reembolso, mismo que no se lo hicieron efectivo "me bloqueo de redes sociales y mando a la esposa a escribirme por WhatsApp, trato de amenazarme".

Por lo que finaliza con un llamado a las autoridades municipales de Huasca de Ocampo para que tomen cartas en el asunto.

(Fotos: FB Pachuca Denuncia)

jgp