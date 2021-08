"Sofí tiene muchas ganas de vivir"; juntan fondos para su trasplante

PACHUCA.- En octubre del 2020, Sofía Renata Camarillo Hernández, una joven estudiante de preparatoria en Pachuca y apasionada por el dibujo, fue diagnosticada con una extraña enfermedad causada por una condición autoinmune llamada "glomerulonefritis pauciinmune".

Este malestar le ocasionó una insuficiencia renal crónica en etapa cinco, por lo que sus familiares necesitan reunir entre 150 mil y 200 mil pesos para un trasplante; piden la solidaridad de la población.

En entrevista con La Silla Rota Hidalgo, Eunice Hernández Mejía, madre de Sofí, narró que debido a este padecimiento tres veces por semana recibe terapias de hemodiálisis en el Hospital del Niño DIF Hidalgo.

Además, en su tratamiento le han incluido medicamentos de grado oncológicos, para atacar el padecimiento y así darle la oportunidad del trasplante de riñón y recuperar su salud; aunque, debido a lo bajo de sus defensas, le ha provocado que fuera internada en el hospital por una neumonía.

40 MIL PESOS MENSUALES

Mensualmente, dijo Eunice Hernández, para el tratamiento de Sofía se llegan a gastar alrededor de 40 mil pesos, ya que tan solo el medicamento oncológico cuesta 7 mil 500 pesos (necesita cuatro dosis al mes).

Ahora que se nos dio la oportunidad del trasplante, el medicamento oncológico ya no se le da cada semana, sino cada 15 días, lo que nos ayudará un poco a reducir los gastos para su tratamiento", agregó Eunice Hernández.

Su papá, dijo, no se hizo responsable de la manutención de Sofía, por lo que entre sus abuelos, tíos y demás familiares han ayudado a que salga adelante.

Yo me dedicaba a poner uñas. Pero la pandemia me afectó, empecé a hacer servicios a domicilio, pero los tuve que dejar para no arriesgar a mi hija, ya que corría el riesgo de que trajera algún bicho a la casa y la contagiara", indicó.

EL RETO, JUNTAR 150 MIL A 200 MIL PESOS

Para que le puedan hacer el trasplante de riñón en un hospital de la Ciudad de México, la familia necesita entre 150 mil y 200 mil pesos. Esto pese a que una fundación pondrá 100 mil pesos.

Apenas este mes (agosto) comenzamos con este proyecto de conseguir fondos. Incluso hicimos un video de Sofí para que más gente supieran de su caso y nos apoyara; también pensamos hacer rifas y un bazar para vender artículos donados, tales como ropa o algo en buen estado que ya no ocupen".

Hasta el momento la familia ha reunido 20 mil pesos. Ese recurso lo han ocupado para los estudios clínicos, como pruebas de compactibilidad y otros más.

HOY CUMPLE 15 AÑOS

Este viernes 27 de agosto Sofía cumple 15 años. Ella tenía mucha ilusión de esta fecha, pues quería hacer un festejo. Sin embargo, su condición de salud y la pandemia del covid-19 le impidieron esta celebración.

Ella siempre ha sido una niña muy inteligente, sociable y empática. Incluso, es tanta su afinidad que hay personas que ha conocido durante sus terapias, que han quedado admirados con su causa y han ayudado. Ella nos ha hecho fuertes a toda la familia, con una sonrisa, es muy agradable", dijo su mamá.

APENAS INGRESÓ A LA PREPA 1 DE LA UAEH

El ciclo escolar 2021-2020, que inició este mes, Sofía logró quedarse en la preparatoria número uno de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) para continuar con su educación.

Aunque luego está cansada por las hemodiálisis, ella toma clases por las tardes. Ella no se rinde, tiene muchas ganas de vivir. Creme que he aprendido de esto. A la familia nos ha unido mucho, se han interesado por que la niña esté bien, desgraciadamente, no tuvimos el mismo resultado de su papá, pero ya es de cada quien".

Actualmente, uno de sus pasatiempos es el dibujo, el cual, comenzó a realizar cuando estuvo internada en el hospital.

Eunice Hernández compartió con los lectores de La Silla Rota Hidalgo los números de cuenta para quien deseen apoyar esta causa: 124204 9481, Clabe interbancaria: 012290012420494817 y número de tarjeta: 4152 3134 5364 4135.

Para cualquier otro tipo de apoyo, como donaciones para alguna rifa o bazar, se pueden comunicar al 771 371 9329.

Fotografías de cortesía

sjl