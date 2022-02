Sobrevivientes de la explosión en Tlahuelilpan siguen en espera de ayuda

TLAHUELILPAN.- 138 muertos, 13 lesionados y al menos 5 personas con alguna discapacidad como consecuencia de las quemaduras, fueron las cifras que arrojó la explosión de un ducto de Petróleos Mexicanos por una fuga en toma clandestina, localizada en el paraje de San Primitivo, municipio Tlahuelilpan, Hidalgo.

Fue el 18 de enero de 2019, cuando la toma clandestina estalló formando una fuente de más de diez metros de altura derramando miles de litros de combustible que aprovecharon los vecinos para llenar cubetas y bidones.

A tres años del suceso, los sobrevivientes continúan en espera de los apoyos acordados. Este es el testimonio de Alan y Emanuel, dos de los jóvenes damnificados con discapacidad debido a sus quemaduras, publicado por el medio Yo También.

"¡VAMOS QUE HAY GASOLINA!"

Con quemaduras de tercer grado en el 90 por ciento de su cuerpo, el rostro cubierto por una malla de tela para evitar el sol afecte la piel, confesó, por momentos, en su mente atraviesa el deseo de quitarse la vida.

Alan Hernández, uno de los afectados por la explosión de Tlahuelilpan relató que aquella vez cambiaba la llanta de un carro cuando uno de los vecinos pasó y dijo "vamos que hay gasolina allá abajo", y fuimos a ver como estaba".

Alan recuerda un fuerte olor a gasolina "se veía muy fea la cosa", gente desmayada, cubetas y bidones llenos de combustible. Alan en compañía de su primo asegura que decidieron retirarse y fue justo en el momento de dar la media vuelta cuando sucedió el estallido y "ya no nos dio tiempo de correr", describe.

Alan requirió de atención médica especializada en el Hospital Shriners para niños quemados en Galveston, Texas en Estados Unidos, donde estuvo internado seis meses, auspiciado por la misma institución americana y el apoyo de la fundación mexicana Michou y Mau.

Desde entonces, Alan sufre de insomnio y una depresión severa que no le permite hacer su vida de manera normal.

Ahora, por la pandemia, no ha podido terminar su tratamiento y requiere de apoyo económico para sacar una visa, una vez que reciba el llamado de los médicos del nosocomio en Estados Unidos.

"YO ME FUI CON MI PAPÁ", ÉL MURIÓ

Yo me fui con mi papá a donde fue la explosión, llegamos como a las seis treinta de la tarde y enseguidita fue cuando explotó".

Emanuel Mendoza también resultó herido aquella tarde. Tiene un 70 por ciento de su cuerpo quemado y a la fecha aún no recibe la ayuda prometida por el gobierno federal para una beca que le permita terminar sus estudios universitarios. Discriminado por sus quemaduras, no ha podido conseguir un empleo.

Su padre murió en la explosión, su madre y su hija Fernanda tienen que ganarse la vida por su cuenta en una tienda de abarrotes y un local de ropa para bebé.

Emanuel estuvo internado en el Hospital para niños quemados en Texas durante siete meses. Fue intervenido en varias ocasiones con injertos de tramos de piel extraídos de su propio cuerpo, piel de cerdo y de cadáver.

Todavía requiere seguir el tratamiento en alguna otra institución ya que, por su edad, ahora 21 años, ya no es candidato para ser tratado en el hospital para niños quemados que lo atendió en Estados Unidos.

Le faltan algunas operaciones que le permitan recobrar movilidad y funcionalidad en sus extremidades.

Para ser trasladado a Estados Unidos, el único apoyo que recibió fue de parte del gobernador del estado, Omar Fayad, con el helicóptero y avión oficiales.

Doscientos dólares, (para tratamiento), "es lo único que hemos recibido de apoyo, pero becas para ellos nada", dice la madre de Emanuel, Verónica Escamilla.

¿Y LOS APOYOS?

Según un censo realizado por el municipio Tlahuelilpan, trece personas que resultaron heridas con quemaduras en rostro y cuerpo que requieren de una atención especial en el país o en el extranjero.

De los deudos de las víctimas solamente fueron consideradas por el gobierno federal cerca de 36 personas.

El alcalde de Tlahuelilpan, José Alfredo Díaz Moreno, comenta en entrevista que solo son tres personas las que continúan realizando una actividad económica que les permite generar un ingreso.

"No nos hemos cansado de insistir al Gobernador del estado de Hidalgo, al Presidente de la República que voltee a verlos, porque muchos de los compromisos no se han cumplido. Les prometieron la compra del terreno donde fue la explosión para construir un memorial, y nada de eso ha pasado, la gran mayoría de las familias no fueron beneficiadas con algún programa, con algún proyecto, hubo becas pero cambian los requisitos de nivel a nivel, y nadie los asesoró, de tal suerte hay una gran deserción escolar. Por la pandemia las clases fueron en línea y estos chicos no tienen los instrumentos tecnológicos adecuados para seguir con sus estudios", denuncia Moreno.

