Sitio web del PREP Hidalgo no era seguro: INE

(Los señalamientos) versan sobre el sitio web y la base de datos del sistema que en todas esas fechas no logró completar el proceso técnico operativo del PREP. A manera de ejemplo, he de mencionar que el sitio web apareció como no seguro y de hecho no fue seguro, hubo problemas de capacidad de los servidores y el sitio web arrojó inconsistencias en la información", explicó.