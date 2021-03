Sindicalizados no quieren servicio médico de Cruz Roja y Marfil: Percy

Seguramente el presidente municipal Sergio Baños no recuerda o no sabe que ese presupuesto de más de 41 millones de pesos (para el servicio médico), no es una casualidad, pues equivale a 17 por ciento de nuestro salario y que ese dinero venia etiquetado en nuestros recibos de pago y en deducciones nos lo quitaron".