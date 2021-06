Síndica pide a Baños transparentar licitación a 20 años de relleno sanitario

Mandarlo a comisiones es mandarlo a la congeladora como lo hicieron con varias propuestas que se han subido desde hace dos meses, que son importantes (como el reglamento para el rastro municipal), y que no se han tocado. Se tiene un mes para sacar los proyectos de decreto y hay dos propuestas mías que no se han tocado y que llevan mucho tiempo... mi actual propuesta no requiere mayor análisis, simplemente que seamos participes", respondió Liliana Mera.