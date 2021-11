Sin techo y en piso de tierra, así estudian en Tenango de Doria

PACHUCA.- Aulas sin muros y techos de concreto, con piso de tierra, sin baños y mobiliarios, así estudian 47 jóvenes del Telebachillerato de El Casiu, localidad de Tenango de Doria, señaló el diputado Miguel Ángel Martínez Gómez.

Durante la sesión de hoy, del Congreso local, el legislador transmitió el testimonio de una alumna de El Casiu, en el que solicitó a diputados locales y federales la urgente atención para mejorar la infraestructura del plantel.

La infraestructura influye en el aprendizaje de los estudiantes más vulnerables, principalmente en países en vías de desarrollo, donde existe una mayor desigualdad", expresó el legislador.

Lee más en LSR Hidalgo: Un ombudsman activista, no exfuncionario; piden a Congreso local

De acuerdo con el censo 2013, del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), sobre la situación de escuelas, maestros y estudiantes en México, el 36 por ciento de las instituciones escolares carecían de drenaje; 24 por ciento no tenía agua de la red pública, 10 por ciento no contaba con baños; 8 por ciento no poseía energía eléctrica y 59 por ciento carecía de salidas de emergencia.

Hoy, a ocho años de haber efectuado este ejercicio estadístico, podemos atisbar que el panorama poco ha cambiado para muchos planteles, pues un número importante de escuelas públicas carecen del equipamiento e infraestructura física idóneos, por lo que operan en condiciones de rezago", expresó.

Respecto a Metepec -su distrito electoral-, dijo que existen alrededor de 767 escuelas públicas de nivel básico y medio superior, muchas de las cuales se encuentran "en condiciones lamentables en materia de infraestructura física".

Agregó que a las condiciones marginales que prevalecían se suma la pandemia de covid-19, periodo en el que 433 escuelas han registrado problemas de infraestructura: 284 fueron objeto de robo y 159 de vandalizadas.

Por lo anterior, el legislador del PRD presentó un acuerdo económico para que la Comisión de Hacienda de la LXV Legislatura designe recursos necesarios y suficientes para la rehabilitación de la infraestructura de escuelas públicas que tienen más índices de rezago.

emh