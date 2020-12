"Sin salir y sin saber del virus, mi abuelita falleció de covid"

Mi abuelita se quedó el viernes y al otro día no hubo llamadas. Busqué el número del ISSSTE y le pregunté a una trabajadora social por qué no me habían informado nada de mi abuelita, y me decía que había muy pocos doctores y que, o atendían al área covid o salían a dar informes. Me pidió que me esperara al domingo. Ese día me marcaron, pero estaba trabajando. Sonó mi celular, no lo escuché, traté de regresar la llamada y no contestaron", recuerda.