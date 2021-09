Sin salario hace tres meses, regresaron a clases maestros de educación especial

PACHUCA.- El regreso a clases no es el mismo para todos, los alumnos con discapacidad enfrentan una serie de obstáculos entre los que se encuentran el acceso a conectividad, la falta de procedimientos enfocados a este sector. Dentro de esta misma situación los docentes que los atienden han denunciado el impago de sus servicios desde hace tres meses.

Las realidades en los diferentes niveles educativos son distintas, en una de ellas, ni los estudiantes, ni profesores cuentan con lo necesario para enfrentar el retorno a las aulas. En Pachuca, los Centros de Atención para Personas con Discapacidad (CAED) son de los que presentan dificultades que impiden que se realice el proceso de enseñanza–aprendizaje.

Este tipo de enseñanza está dirigida a la población que busca acreditar su bachillerato general ante la Secretaría de Educación Pública mediante 21 exámenes de distintas áreas del conocimiento. Los estudiantes son personas con discapacidad motora o cognitiva.

Los asesores esperan a que los alumnos lean los temas designados para ayudarles a resolver dudas y presentar cada una de las pruebas, la acreditación de todas les otorga un certificado con el que pueden ingresar a la universidad.

Para la mayoría de los alumnos no es sencillo continuar con sus estudios, algunos no tienen apoyo de su familia o el método no atiende a las necesidades de la plantilla escolar, ya que el 90 por ciento de los estudiantes tiene discapacidad intelectual.

Los docentes que los atienden explicaron en entrevista para LSR Hidalgo que a diario enfrentan el panorama más difícil, ya que muchos de los alumnos no tienen internet en casa, el celular que usan no es compatible con video llamadas, o para conectarse deben rentar una computadora y eso los expone a salir de casa.

A veces nos dicen, sólo puedo recibir mensajes de texto o a veces tienen que buscar un celular que les presten y entonces no podemos entregarles materiales, o debemos esperar a buscar otra manera sino se pueden conectar".

RETRASO DE PAGO A DOCENTES

La identidad de estos docentes está reservada porque además de las complejidades del sistema también han enfrentado represalias cuando denuncian el retraso del pago por sus servicios. En esta ocasión desde junio no han recibido el depósito.

Desde el inicio de la pandemia han resuelto varias problemáticas de sus alumnos y han mantenido las clases virtuales, por lo que ahora solicitan que se les otorgue el pago del trabajo que ya ejercieron.

Además, piden la intervención de las autoridades educativas, ya que la modalidad de su contrato es por el pago de servicios de subcontratación, lo que les impide generar antigüedad o tener más derechos laborales.

Este problema tiene varios años, es constante que se retrasen algunos pagos, ahora así estamos en toda la República, somos más mil asesores que tenemos la misma situación en 291 centros en todo el país".

En Hidalgo hay 10 de estos centros, en ninguno los asesores han recibido pago por su servicio, por lo que además piden que sea revisada la relación laboral ya que ninguno de ellos tiene contrato, por lo que no aparece relación entre los involucrados.

Los inconformes explicaron que en las condiciones laborales no está definido quien los contrata, ya que a pesar de estar adscritos a la Dirección General de Bachillerato, su trabajo lo deben entregar a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Para cobrar su trabajo emiten una factura mensual como prestadores de servicios profesionales, esta es una modalidad en la que el trabajador no obtiene ninguna de las garantías laborales como pensión, seguro social, préstamos, créditos, antigüedad entre otras.

De acuerdo con sus superiores, es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la que debe liberar el recurso para pagarles, en la entrevista explicaron que les prometieron que esta semana quedaría resuelto, no obstante, exigen que sean tomados en cuenta para las plazas y tengan certeza laboral.

¿QUÉ HACER?

De acuerdo con el artículo 24 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) es requisito de cualquier trabajo que la relación se haga constar por escrito cuando no existan contratos colectivos. Además, deben hacerse dos copias, una para el trabajador y la otra para el patrón.

En caso de no tener un documento de contratación, si existe relación laboral comprobable, basta con presentar documentos donde conste el trabajo que se ha realizado.

En Hidalgo recientemente inicio operaciones Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, Para acceder a los servicios del centro pueden solicitarse en la página de internet o a los teléfonos 77 14 89 81 43 y 77 16 88 14 56.

Este centro de conciliación en Hidalgo está ubicado en cerrada Everardo Márquez 115 en la Exhacienda Coscotitlán, en la ciudad de Pachuca.





