"Sin refugio muchos ya no tendremos donde dormir"

Una docena de personas en situación de calle se quedaron sin un espacio donde pernoctar, luego que la nueva administración municipal de Pachuca retiró la noche de este viernes las carpas, camastros y cobijas del programa social "Techo Invernal".

Solo quedó una carpa, la más pequeña, en donde dormitaban mujeres. Ahí de manera improvisada, las personas colocaron unos cartones en el suelo y se taparon con unas cobijas para no pasar frio.

Lava carros, franeleros y limosneros dormitaban desde el pasado 6 de noviembre en dicho refugio que fue ubicado en la plaza Nicandro Castillo, en el centro de la capital hidalguense.

Hacemos un llamado para que este albergue no se quite, le suplico, que sea temporal o si se puede permanente, pues muchos no tendremos en donde dormir", expresó Humberto Luis Islas Campos, persona en situación de calle.

De 65 años de edad, Humberto comentó que, "por diversas circunstancias he vivido varios meses en la calle. Tenía familia, dos hermanos, pero ellos murieron y ahora nada más me tengo a mí mismo".

Antes de llegar al refugio Techo Invernal, dijo, vivía con una persona, de quien no quiso decir su parentesco. Sin embargo, "fuimos corridos de una casa, como no era nuestra, nos tuvimos que salir, así de sencillo; pero supe del albergue y vine a ver qué tanto requisito se tenía que cumplir para entrar".

Al ver que solo tenía que dar su nombre en una lista y firmar con su huella, él formó parte de los cerca de 500 personas en situación de calle que, de manera recurrente, utilizaron el refugio del 5 de noviembre hasta el 14 diciembre, fecha en la que concluyó el interinato del Concejo Municipal de Pachuca.

"Antes del refugio me quedaba en donde sea: en un parque, un jardín, al amparo de las sombras. Nunca me asaltaron, soy bueno, no soy una persona que no le gusta la violencia, pues si la veo, mejor me voy, aunque me digan que soy cobarde, más vale decir aquí corrió que aquí quedó", expresó Humberto quien se dedica a lavar carros en el centro de la ciudad.

Consiente que se viene la temporada más cruda del año, es decir el invierno, Humberto pidió continuar el refugio "en favor de los más necesitados de Pachuca, de aquellos que por alguna causa no tenemos un techo donde dormir... que no lo quiete que esto continúe hasta donde se pueda".

jgp