Sin red y expuesto al covid, profesor de escuela rural se suma a modelo híbrido

PACHUCA.- Desde hace 13 años, Juan Antonio es profesor del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo (Cobaeh), este lunes empezó a dar clases presenciales después de casi dos años de trabajo en casa, duda de que el modelo educativo híbrido funcione porque en las localidades la señal de internet es muy débil.

Para que nos puedan llegar los mensajes tenemos que ir a una esquina y medio agarra la señal, quieren que les sigamos dando clase en línea para los alumnos que no quieren ir a presencial, pero ¿cómo? No hay computadoras, cables o internet en las escuelas".

Él es originario de Calnali, ha dado clases en este municipio en Papatla; además de Tlanchinol, en la comunidad Cuatlimax y en Yahualica.

Describió que en los tres poblados las condiciones de conectividad son casi nulas. Desde la oficina central han anunciado el regreso a clases híbrido, escalonado y seguro; sin embargo, él considera que eso, está en duda.

El Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo (Cobaeh) es una institución que ofrece dos modalidades de estudios, la primera es escolarizada, en 53 planteles en la entidad, hay otros 79 Centros de Educación Media Superior a Distancia (Cemsad). En total hay 132 instalaciones, distribuidos en 68 municipios.

En la zona donde trabaja el entrevistado hay otras instalaciones del Cobaeh en Xochiatipan, Jaltocán, Huazalingo y otros municipios, la mayoría tiene el mismo panorama, ya que pese a los esfuerzos, incluso de la misma institución, por tener conectividad de internet, la señal en la región es mala.

Explicó que desde hace varios años la institución ha intentado que mejorar la conectividad, no obstante, la zona padece de lo mismo, al igual que otros planteles de la región de Tulancingo o el Valle del Mezquital, la señal para telefonía o internet es baja.

En su horario, pocos alumnos optaron por el sistema presencial, principalmente porque muchos de ellos se encuentran trabajando, relató que incluso tiene alumnos que están en Estados Unidos, que siguen en clases, pero trabajan como albañiles.

Para ellos funciona el sistema a distancia y él podía conectarse desde cualquier municipio. Durante un tiempo vivió en Pachuca, ya que el confinamiento se lo permitió, ahora, el regreso le genera una carga de trabajo y de traslado. Actualmente busca un lugar que tenga acceso a internet y le permita seguir con el sistema presencial y a distancia.

En las escuelas no podemos conectarnos, porque no aguanta, ahora todos los grupos al mismo tiempo... eso no da, nos tendremos que conectar en otro horario, para darles seguimiento a ellos, mientras podemos regresar todos. Ahorita tenemos medio grupo y el otro medio grupo, la siguiente semana. Con los de virtual, no sé qué va a pasar".

En Hidalgo, según el último conteo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el rubro de disponibilidad de tecnologías de la información, 61.2 por ciento de la población no cuenta con internet en casa, el 70 por ciento no tiene computadora, 24.6 por ciento tiene telefonía fija y 85 por ciento tiene teléfono celular.

En Calnali sólo el 7.4 por ciento de sus habitantes tiene conexión tipo Wifi, y el 10.3 por ciento tiene computadora.

Para Tlanchinol, la proporción es del 10 por ciento que tiene computadora y el 8.6 por ciento tiene Wifi. En Yahualica, el acceso a internet lo tiene el 6.4 por ciento de su población y computadora, el 7.6 por ciento.

LATENTE RIESGO DE CONTAGIO

A este escenario se suma el miedo de que el profesor se pueda contagiar, ya que además de estar expuesto en la escuela, debe viajar en transporte público.

Tengo 54 años, aunque tenga vacunas, si me enfermo no sé si lo resistiré".

Relató que desde el domingo en la noche sacudió su portafolio, revisó sus listas, su última asistencia la registró el 20 de marzo del 2020, recuerda que pensó que la ausencia de las escuelas sería cuestión de unos días, pasó un año y 11 meses.

Los alumnos que tenía en ese entonces ya salieron del bachillerato, se han sumado nuevas generaciones, el reconoce que el regreso a las aulas es necesario, aunque explica que el miedo está ahí y las dudas que representa el regreso.

Así como nos adaptamos a trabajar en casa, ahora es que estamos en las aulas, será aprendizaje y error, y a ver cómo nos va, si nos toca, pues le echaremos ganas y a seguirle".

Además de Colegio de Bachilleres otras instituciones como la Universidad Autónoma de Hidalgo regresaron a las aulas, como parte de la modalidad presencial.

Desde las primeras horas de la mañana, los planteles ubicados en todo el estado, abrieron sus puertas.

Fotografías del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo

