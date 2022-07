Sin focos rojos para la elección del SNTE

PACHUCA.- Rufino H león Tovar, magistrado presidente de la primera sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, informó que no se tienen identificados focos rojos que impidan el desarrollo de la elección de la sección XV del SNTE en paz.

Explicó que las únicas incidencias que documentaron es que algunos profesores de Huejutla, Zimapán y Tula no se encontraban en el padrón de sindicalizados, pero el tema fue atendido previamente; no obstante, dijo que estarán al pendiente de que todos los maestros y maestras puedan emitir su voto.

En ese sentido, aseveró que personal del tribunal llevará a cabo inspecciones aleatorias en centros de votación dela zona metropolitana de Pachuca, mientras que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) federal hará lo propio en la sierra y la Huasteca; esto, con el fin de garantizar el correcto desarrollo de la jornada.

En cuanto al proceso de apertura y cierre de casillas, el magistrado detalló que en las mesas de casilla se encuentran representantes de las cuatro planillas, quienes observarán que las urnas estén vacías al inicio de la votación.

Asimismo, estarán al pendiente de las incidencias que se presenten.

Para el cierre de casillas, deberá llenarse el acta correspondiente y dar a conocer el nombre de la planilla ganadora, posteriormente, se realizará una cadena de custodia para que los paquetes electorales lleguen al centro cultural del magisterio, en Pachuca, dónde se encuentra el comité nacional de elecciones.

No se tienen previsto dar a conocer un resultado preliminar, ya que, aseguró León Tovar, no se cuentan con las herramientas para hacerlo, aunque, de ser necesario, se buscaría la manera de poder informar un resultado previo; no obstante, el resultado final se dará a conocer en próximos días.





jgp