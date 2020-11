Sin dinero para museo de Felipe Ángeles, caudillo favorito de AMLO

Si no rescatamos ahorita que están en venta estos predios, después ya no va a ser posible, alguien más los va a adquirir y les va a dar otro uso. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no los ha catalogado como edificios históricos, pero creemos indispensable que se lleve a cabo, en el lugar donde fue fusilado, el museo de sitio y aparte la biblioteca digital".