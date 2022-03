Sin Atlas de Riesgo, el 70% de los municipios de Hidalgo

PACHUCA.- En Hidalgo 25 de 84 municipios tienen un Atlas de Riesgo, de los cuales, sólo 8 están actualizados, informó la diputada Michel Calderón Rodríguez, a nombre de los integrantes de la Comisión de Protección Civil del Congreso local.

De acuerdo con la Ley de Protección Civil de Hidalgo, artículo 12, fracción XII, el Consejo Estatal de Protección Civil tiene como atribución crear un fondo de reserva para la elaboración de los Atlas Estatal y Municipales con el fin de prevenir y atender desastres.

Los ayuntamientos pueden acceder a los recursos del referido fondo de manera equitativa, pudiendo obtener hasta un 50 por ciento del costo del Atlas de Riesgo, dijo la legisladora.

La mayoría de los ayuntamientos en la entidad que iniciaron su administración, únicamente 30 por ciento tiene un Atlas de Riesgos, es decir 25 alcaldías. Sin embargo, de ese porcentaje según datos del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) únicamente ocho lo tienen actualizado", expresó.

Estos municipios cumplidos son: Atitalaquia, Huehuetla, Tepetitlán, Tizayuca, Tlahuelilpan, Tlanchinol, Tula y Xochiatipan; ante tal panorama, se aprobó exhortar a los 84 ayuntamientos de Hidalgo para que en el ámbito de sus facultades y a través de sus respectivas unidades de Protección Civil y el titular de Obras Públicas municipal se elaboren o actualicen sus Atlas de Riesgo.

Lee también en LSR Hidalgo: Pandemia rompió su hogar, pero Lorena, Vanesa y Miriam luchan para sobreponerse

El exhorto incluye a la Subsecretaria de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Hidalgo, para que participe coordinadamente con los municipios para una mejor elaboración y actualización de sus respectivos Atlas de Riesgos.

De los municipios que no tienen actualizados y los que aún no elaboran sus Atlas de Riesgo, no dio mayor detalle.

Los municipios forman parte de la administración pública más cercana a la ciudadanía; por ende, son ejecutores indispensables de las políticas públicas de gestión, prevención y mitigación de riesgos en su jurisdicción, de ahí la importancia de solicitar el debido cumplimiento con la normativa en materia de protección civil", añadió.





TIENEN 90 DÍAS PARA ELABORAR SU ATLAS

Como dato, de acuerdo con la Ley Orgánica Municipal de Hidalgo, en su artículo 55, fracción I, una vez que las nuevas autoridades asuman su encomienda, tienen un término de 90 días naturales para la elaboración del Atlas de Riesgo.

En caso de que ya lo tengan, la normativa señala que la actualización del Atlas de Riesgo debe ser cada dos años, para lo cual deberán contemplar en su presupuesto de egresos el monto correspondiente.













sjl