Sin aplicar en campo lo que aprendieron en la UAEH en línea: Jordi y Mariana

PACHUCA.– Cursar en línea las carreras de música e historia dejó más dudas que aprendizaje a Jordi y Mariana, dos universitarios que no realizaron actividades de campo como visitas guiadas a museos, acervos históricos o prácticas presenciales personalizadas en aulas de sonido.

Mariana tiene 22 años y desarrolla su tesis para graduarse como licenciada en historia, en la Universidad Autónoma de Hidalgo, pero le preocupa que a nada de su titulación aún se le dificulta explicar el contexto de los museos que en su mayoría conoce solo por recorridos virtuales.

Tengo la incertidumbre de lo estoy haciendo o si en el futuro lo haré bien, si durante la pandemia realmente tomé todo lo necesario para desenvolverme en el campo laboral".

Una situación similar padeció Jordi antes de egresar de la licenciatura en música, en diciembre de 2021, ya que grabar con su celular las piezas musicales de su examen final y enviar los audios a su profesor le dejó dudas sobre su técnica al tocar. A distancia, nadie lo corrigió al desafinar ni lo orientó para saber si la posición de los dedos en el contrabajo estaba bien o mal.

TEORÍA, PERO SIN PRÁCTICA

Durante tres semestres de clases virtuales Mariana adquirió la teoría de su carrera sin corroborarla con trabajo de campo en museos o lugares como el Archivo General de la Nación, también cursó el servicio y las prácticas a distancia.

En línea los conocimientos solo son teóricos, pero la ciencia social se necesita avalar, pero cómo lo haces si no tienes la fuente primaria de lo que estás estudiando".

Mariana ejemplificó que en la materia de discurso un profesor le pidió analizar la composición de una sala de museo y la única alternativa fue realizarlo a distancia. Ella recorrió de manera virtual el Museo Nacional del Virreinato de Tepotzotlán.



El maestro nos dijo: ahorita como ya todos los museos están en línea háganlo de la temática que quieran. Eso realmente me confundió porque no fue un trabajo etnografía real, a través de la pantalla uno puede modificar las cosas, los datos, porque no estás en el espacio que debería ser".

Otra limitante que recuerda fue cuando intentó estudiar la historia del carnaval de su comunidad, evento anual que se suspendió por dos años debido a los contagios covid.



Eso me ató de manos porque no pude ver el proceso de preparación, de cómo la comunidad se organiza, como era historia oral se necesita precisamente preguntar a la gente".

Mariana explicó que el campo laboral de un historiador es la docencia, investigación, acervos históricos, conservación y catalogación; también en museos para explicar contexto y lo que hay en el inmueble.



A DISTANCIA, EXAMEN PRÁCTICO

Jordi no experimentó la preparación presencial para su examen práctico de titulación y presentó su concierto final a través de un video que envió a los sinodales.

El joven salió de la universidad en diciembre de 2021 sin entrar a los cubículos del Instituto de Artes con su instructor. Desde su casa y sin supervisión presencial estudió sus cuatro últimos semestres, dedicados exclusivamente a la preparación de la prueba final.

Los últimos años de tu carrera estudias el repertorio para tu examen de titulación, eso es lo más importante porque eso nos conlleva a nuestro examen práctico donde tenemos que tocar todo lo que vimos en la carrera".

Las clases en música son teóricas, pero más prácticas, por eso la única alternativa para Jordi fue grabar sus piezas musicales con el celular y después enviarlas al profesor, aunque esto implicó mala calidad de audio y poca retroalimentación.



Estando en presencial el maestro escucha la sonoridad del instrumento, toda la cuestión técnica, la sonoridad, la interpretación y las cuestiones teóricas, el solfeo en línea no se abarcaba ninguna de esas cosas, fue bastante difícil".

Jordi dijo que necesita pulir su técnica al tocar el contrabajo.



Reconozco que hay una deficiencia en mi nivel técnico-ejecutante, como profesional del instrumento".

sjl