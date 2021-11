´Simples señalamientos´, supuesto uso electoral de Hidalgo Te Nutre: Sedeso

PACHUCA.- Daniel Rolando Jiménez Rojo, titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) de Hidalgo, calificó como "simples señalamientos sin sustento" las acusaciones sobre uso electoral del programa social "Hidalgo Te Nutre".

Durante su comparecencia ante el Congreso local, el diputado de San Felipe Orizatlán, José Noé Hernández, le cuestionó el uso discrecional de la entrega de paquetes alimentarios durante las campañas electorales de 2020.

"La verdad, lo digo puntualmente, son simplemente señalamientos y no hay una sola denuncia. Esos señalamientos no están sustentados con nada, pues no hay una autoridad electoral que nos haya dicho que se está utilizando el programa y no solo eso, cualquier programa social que tiene el gobierno, no tiene ningún señalamiento o denuncia, ni por algún partido político o ciudadano", expresó.

El funcionario declaró que durante los cinco años que lleva la actual administración, dicho programa registra 69 mil 238 beneficiarios directos, con una inversión de 303 millones de pesos.

Asimismo, informó que se entregaron 110 mil dotaciones nutricionales, con insumos alimenticios, a 60 mil familias hidalguenses.

LA MITAD DE HIDALGUENSES, EN POBREZA

Jiménez Rojo informó en Hidalgo hay un millón 500 mil personas con algún tipo de pobreza, es decir, la mitad de la población de estado; el último censo del INEGI registró 3 millones 83 mil habitantes en Hidalgo.

Lee también en LSR Hidalgo: Juicio contra síndico de Tepeapulco, por firmar contratos al margen legal

En el tema de hacinamiento de familias en condiciones de vulnerabilidad, (septiembre 2020-agosto 2021) se construyeron mil 5 cuartos dormitorios con 94 millones 637 mil 518 pesos.

También, se construyeron 470 Sanitarios con Biodigestor, con una inversión de 24 millones 418 mil 990 pesos; 3 mil 368 pisos firmes, invirtiendo recursos por 20 millones 34 mil 939 pesos y, finalmente, 16 mil 683 estufas ecológicas con 57 millones 117 mil 531 pesos.

jgp