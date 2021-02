Sigue proceso para quitar a consejeros del IEEH por contrato a Megaweb

PACHUCA.- La Unidad Técnica de lo Contencioso, del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó la solicitud de los siete consejeros del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) para suspender el procedimiento de destitución iniciado de oficio por errores en el PREP 2020 y que se encuentra en investigación.

La madrugada del 18 de octubre, el Consejo General del IEEH informó que el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) no estaría disponible y en su lugar se utilizaría la plataforma denominada "Preliminares Hidalgo 2020" para el conteo rápido de la elección.

Dos días después, el INE inició de oficio el procedimiento de responsabilidades sin emitir medidas cautelares. El hecho denunciado es que la Unidad Técnica de Servicios de Informática observó que en el caso del IEEH no se tuvo simulacro exitoso alguno que atendiera todas las fases del proceso técnico operativo del PREP.

En su informe, el INE señala que el programa costó 6 millones 93 mil 874.40 pesos, pero no fue validado porque el sitio web no era seguro y hubo problemas de capacidad de los servidores que no fueron solventados en tres simulacros por la empresa responsable: Megaweb, Diseño de Software, Mantenimiento y Renta de Equipos de Cómputos S. A. de C. V.

Las oficinas de Megaweb se encuentran en un local que antes fue una bonetería. Están ubicadas en la avenida Heroico Colegio Militar, en la capital de Oaxaca.

Aunque tienen diferentes domicilios fiscales, comparte el mismo número telefónico con Grupo Constructor Avicena S. A. de C. V., incluida por el gobierno de Oaxaca en un catálogo de empresas fantasma, es decir, carece de patrimonio para ejecutar obra pública.

Pese a tales indicios, el Consejo General del IEEH contrató por adjudicación directa a Megaweb para el desarrollo del PREP 2020, por el que pagó 4 millones 800 mil pesos. También le pagó 500 mil pesos para el desarrollo de una aplicación móvil y 600 mil pesos para urna electrónica.

El pasado 4 de febrero, la Unidad Técnica de lo Contencioso determinó "no ha lugar" la petición de los consejeros Guillermina Vázquez Benítez, Salvador Franco Assad, Miriam Sarahi Pacheco Martínez, Augusto Hernández, Christian Uziel García Reyes, Francisco Martínez Ballesteros y Blanca Tolentino Soto para suspender el procedimiento de destitución, expediente UT/SCG/PRCE/CG/13/2020.

Para controvertir esa decisión, los consejeros del IEEH acudieron a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con el recurso SUP-JDC-211/2021, que fue turnado a la ponencia de la magistrada Janine M. Otálora Malassis.

En diciembre pasado, el Comité de Transparencia del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) clasificó como información reservada el contrato de adjudicación directa que firmó con Megaweb y el dictamen emitido por el INE, en el cual determinó que la empresa incumplía con los parámetros para desarrollar el PREP 2020.

Argumentó que la ventilación de los documentos pondría en peligro el curso de la investigación y sustanciación del mismo, con el fin de salvaguardar la garantía constitucional del debido proceso, y para que él o probables responsables de las faltas administrativas, hagan valer sus derechos y defender sus intereses de forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal.





sjl