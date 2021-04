Sigue en CDHEH investigación del caso de niño con síndrome de Down

La CNDH determinó que la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo fue omisa por no emitir una queja por la discriminación a un niño con Síndrome de Down en la alberca del Centro de Alto Rendimiento del Inhide. (Foto: Collage)

PACHUCA.– El órgano interno de control de la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo (CDHEH) inició un procedimiento administrativo para determinar si los servidores públicos del ente fueron omisos o incurrieron en alguna falta al momento de resolver el caso de discriminación que realizó el Instituto Hidalguense del Deporte (Inhide) contra un niño con Síndrome de Down.

De acuerdo con el ombudsperson Alejandro Habib Nicolás, hay un procedimiento vigente que empezó el órgano interno de control de la CDHEH, luego de que el 11 de diciembre del año pasado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la recomendación 81/2020 a su homóloga de Hidalgo por la inadecuada e indebida valoración de constancias que integraron los expedientes de queja cometidas en perjuicio de un menor de edad, a quien el Inhide le negó el servicio de clases de natación en 2018, con el argumento de que no contaba con personal para entrenar a niños con discapacidad.

Entre los tres puntos recomendatorios, la CNDH pidió al organismo autónomo de Hidalgo tramitar una queja "en contra de las personas servidoras públicas que resulten responsables de las violaciones a derechos humanos cometidas en agravio (del menor) de acuerdo al grado de participación", por lo que Habib Nicolás dijo que dicho punto está en proceso de cumplimiento.

Ya se iniciaron los procedimientos administrativos por parte del órgano interno de control para que investiguen si fue alguna conducta de omisión por parte de los servidores públicos de la Comisión (de Hidalgo) el que faltó alguna prueba por desahogar o el que no hayan sido exhaustivos".

Los dos puntos restantes, indicó que ya se cumplieron y se notificaron a la CNDH, los cuales consistieron en un curso de capacitación que brindó la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la visitaduría general de Hidalgo, así como la designación de un servidor público para dar seguimiento al cumplimiento de la recomendación en mención.

CDHEH ARGUMENTA DIFERENCIA DE CRITERIOS

En 2018 el Centro Estatal de Alto Rendimiento del Inhide negó que un niño con Síndrome de Down nadara en un grupo ordinario y con infantes sin discapacidad, de acuerdo con lo que narraron los padres del menor, Neptalí Reyes Bolaños y Zorayda Robles Barrera.

Por ello, acudieron a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo a denunciar el caso y el organismo estatal inició dos expedientes de queja por discriminación; sin embargo, determinó la conclusión de ambos argumentando que no pudieron acreditarse violaciones a los derechos humanos del menor, de ahí se desprende la recomendación de la CNDH a la CDHEH.

Sin embargo, el ombudsperson de Hidalgo consideró "que hubo una diferencia de criterios" entre la resolución de la estatal y la nacional, tras argumentar que la CDHEH no emitió una recomendación, sino que realizó un oficio de intervención dirigido al Inhide a fin de que contratara a personal o capacitara al que tenía para atender a personas con discapacidad.

Nosotros no lo resolvimos a través de una recomendación, lo que hicimos fue hacer un oficio de intervención y después de haber analizado todo lo que aconteció porque nos llevó muchas diligencias, inspecciones, desahogo de pruebas, llegamos a la conclusión para nosotros que no estábamos ante un tema de discriminación porque si se le daba el acceso, si se le daban las clases, pero se le estaba restringiendo a un horario en específico".

No obstante, los padres del menor consideraron que la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo no protegió la dignidad humana de su hijo.

"Es alarmante la indebida diligencia de la CDHEH, es preocupante que los funcionarios que no se condujeron como era debido y que no protegieron a la dignidad humana, porque mi hijo no es el único, hay grupos vulnerable que están a la espera de estar protegidos y no es así", señalaron en una conferencia de prensa que ofrecieron en la penúltima semana de febrero.





