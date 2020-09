"Siéntate y cálmate", dice candidato del PESH a ciudadano en Huejutla

"Mucha gente ha venido y no ha hecho nada", reclamó el poblador. (Imágenes tomadas del video de Hidalgo Noticias Informa)

HUEJUTLA.- Daniel Andrade, candidato para la alcaldía de Huejutla por el Partido Encuentro Social Hidalgo (PESH), discutió con un ciudadano durante una reunión en una de las comunidades de la huasteca hidalguense.

Mediante redes sociales se difundió un video, en el cual que visualiza que Daniel Andrade -portando una corona floral sobre la cabeza- comienza una discusión con un ciudadano que lo cuestionó mientras presentaba ante pobladores de la comunidad de Las Nueces sus propuestas.

"Compadre, queremos que nos apoyes a todos, no nomás a uno", expresó un ciudadano, por lo que el candidato del PESH le ordenó que se calmara, "te vas a calmar, siéntate y cálmate, son 20 transportistas no nada más uno", dijo.

Lee más en LSR Hidalgo: Sale Raúl C.B. del hospital, lo trasladan al Cereso de Pachuca

El huejutlense respondió: "a mí no me vas a calmar" y preguntó a los presentes si estaban de acuerdo en que el aspirante a la alcaldía los "quisiera mandar", el aspirante, molesto, aclaró que no lo quería mandar sólo le pedía respeto.

Mucha gente ha venido y no ha hecho nada", expresó el poblador mientras el pesista trataba de calmarlo.

La discusión entre algunos ciudadanos y parte del equipo de campaña de Daniel Andrade duró alrededor de dos minutos hasta que el candidato se retiró y continuó con su discurso proselitista.

"Siéntate y cállate": Daniel Andrade, candidato para la alcaldía de Huejutla por el Partido Encuentro Social Hidalgo (PESH), discutió con un ciudadano durante una reunión en una de las comunidades de la huasteca hidalguense.

Nota ???? https://t.co/5RY96mnaM1 pic.twitter.com/pWug9i2Shz — LSR Hidalgo (@LsrHidalgo) September 10, 2020





emh