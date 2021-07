"Si no arriesgas, no vas a lograr cruzar"; Irolo, la primera parada migrante

Yo llegué a Chiapas y pasé tres días en el tren, no te puedes dormir porque te puedes caer. Así como vengo estoy, lo que pasa es que me brinqué del tren y se me olvidó la mochila, perdí mis papeles, mis cobijas. Me bajé, mi otro hermano se siguió derecho y yo ya me quedé", dice Manuel, de origen hondureño.