"Si Morena es de izquierda se llevará bien con PRD", dice Héctor Chávez

El exdirigente del PRD dijo que habrá un consejo con el informe de la dirigencia para decidir si se mantienen o no en la alianza con Acción Nacional y el PRI. (Foto: Héctor Chávez)

PACHUCA.- El diputado federal Héctor Chávez Ruiz señaló que ningún partido de la coalición Va por Hidalgo se jugaba su registro en los comicios de gobernador y que si Morena es un gobierno de izquierda se llevará bien con el sol azteca.

El PRD disminuyó 25 por ciento su votación respecto del año pasado y alcanzó 2.51 por ciento de los sufragios, con los que no obtendrá dinero público estatal; sin embargo, además de revisar por qué la militancia no acudió a las urnas, habrá un consejo con el informe de la dirigencia para decidir si se mantienen o no en la alianza.

"Al final no se trata de estar haciendo análisis tras análisis para plantear la refundación del partido, más bien lo que se necesita es reconciliarnos con la ciudadanía, podernos activar, podernos involucrar con los problemas de la gente, poder hacer del PRD un instrumento para que la propia ciudadanía se manifieste en los diferentes problemas que tiene".

Lee también en LSR Hidalgo: Quitan permisos a 49 verificentros; acusan de corrupción a Semarnath

Según el exdirigente, "poner en orden la casa" es necesario para volverse una oferta atractiva con la ciudadanía, pero no se caerá en un juego interno de echar culpas para urgir el cambio de dirigencia, pues al final son responsables del resultado tanto militantes como dirigentes.

"Lo que necesitamos es una gran fortaleza, un gran llamado a la unidad, un ejercicio donde nos reconozcamos y desde ahí podamos hacer los escenarios para que al PRD le vaya mejor".

QUE SEA UN GOBIERNO QUE ESCUCHE A LA OPOSICIÓN

El congresista consideró que, si la administración de Julio Menchaca Salazar es de "puertas abiertas" y escucha los planteamientos de la oposición, habrá una buena relación.

"Es un partido que se ha jactado al final del día de decir que es de izquierda, nosotros sí tenemos una agenda progresista, una agenda socialdemócrata, una agenda que tiene que ver con cómo sacamos adelante a los que menos tienen, entonces creo que nos vamos a llevar, si así lo decide el próximo gobierno, muy bien".

Aseveró que desde la "verdadera izquierda" se pueden aportar muchas ideas y postulados para que sea un gobierno exitoso.

sjl