"Si cerramos perdemos y si abrimos también"; comerciantes protestan

PACHUCA.- Tras casi dos horas de plantón, locatarios del Centro Histórico de Pachuca se retiraron de Casa Rule sin un acuerdo con autoridades del ayuntamiento, a quienes solicitan permanecer abiertos durante la contingencia sanitaria.

No obstante, los pequeños comerciantes advirtieron que regresarán a las 17:00 horas de este miércoles a solicitar una audiencia con el alcalde Sergio Baños Rubio.

Lo anterior fue dado a conocer por Roberto Gutiérrez, líder de Procentro, tras una reunión con Ricardo Rivera Barquín, secretario de Desarrollo Económico de Pachuca.

Nosotros no tenemos forma de salir ganando: si cerramos, perdemos y sí abrimos, perdemos, porque si la pandemia del covid-19 se dispara, nos van a hacer responsable a nosotros".

Asimismo, el representante de unos 100 comerciantes refirió que no se generaron acuerdos.

"No llegamos a nada, caminamos en círculos porque el secretario – Ricardo Rivera Barquín- no tiene facultades para decidir; él solamente tomó apuntes y nos dijo que hoy a las 5 de la tarde habrá una reunión, aparentemente, con el presidente municipal (Sergio Baños) y con un secretario del gobierno del Estado, no nos han confirmado dónde va a ser la reunión", dijo Roberto Gutiérrez, comerciante del Centro Histórico de Pachuca.

Por tal motivo, los locatarios acordaron regresar al palacio de gobierno de Pachuca a las 17:00 horas, para hacer presión y manifestar su descontento por la forma en la cual, el día martes, autoridades municipales acompañados por policías los obligaron a cerrar sus negocios.

Si abrimos van a decir que nosotros tenemos la culpa por necios, por no cerrar. Pero nosotros no provocamos esto (que se dispararan los contagios de covid-19), se están equivocando de contrincantes, no era con nosotros la bronca, pues nosotros seguimos las reglas y tomamos las medidas sanitarias para poder abrir".

El comerciante de ropa recordó que en meses pasados las autoridades consintieron los actos masivos, es decir, las elecciones de ayuntamientos como campañas, así como la toma de protesta de las nuevas autoridades, factor que hizo que los casos se incrementaran.

También, dijo, "las autoridades pasadas (concejo municipal) autorizaron que comerciantes informales se colocaran en el Portal (frente al mercado Primero de Mayo), por lo que es injusto que ahora nos cierren a quienes sí pagamos impuestos y servicios", expresó.





sjl