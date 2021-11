Sheriff de Londres entregará premio a Omar Fayad

PACHUCA.- Omar Fayad Meneses, gobernador de Hidalgo, será el primer mexicano en recibir el premio Freedom of the City of London, el cual le fue otorgado por las acciones reinventar Hidalgo.

El sheriff de Londres, Alastair John Naisbitt King, informó al gobernador hidalguense que fue elegido como ganador del premio "Freedom of the City of London", esto en el histórico Guildhall en Londres, Reino Unido, durante su gira por Europa.

Naisbitt King señaló que la nominación del gobernador Omar Fayad al premio Freedom of the City of London se debió a todas acciones realizadas por esta administración para "reinventar Hidalg" y ponerlo en el camino de transformación con base en resultados claros.

Como lo es la atracción 64 mil millones de pesos de inversión y la creación de 22 mil 763 nuevos empleos directos en tan solo 5 años; así como la llegada de JAC que convirtió a Hidalgo en la primera entidad en Latinoamérica en ensamblar vehículos 100 por ciento eléctricos fuera de China.

Hidalgo hoy se constituye como un ejemplo a seguir en el mundo por sus políticas públicas en materia económica para transformar Hidalgo, las cuales le han permitido cambiar la vida de los hidalguenses", señaló Naisbitt King.

En su mensaje, el gobernador Omar Fayad expresó: "he hecho todo lo que ha estado en mis manos durante estos más de 35 años de carrera como servidor público para prepararme, trabajar y servir, tanto a mi estado y como a mi país. Mi objetivo diario es encontrar formas de cambiar la vida de las y los hidalguenses, especialmente la de los más necesitados y los que buscan mejores oportunidades. Aún nos queda un largo camino por recorrer, pero estoy seguro de que estamos en el rumbo correcto".

Lo más difícil, repensar y trazar una nueva ruta para Hidalgo, esta´ hecho, ahora lo que queda es seguir por este camino y continuar con la transformación de nuestro estado", declaró Fayad.

Finalmente, las autoridades expresaron que la ceremonia oficial de premiación que se realizará en las próximas semanas.

OTRAS PERSONAS QUE RECIBIERON EL GALARDÓN

Entre los personajes de talla internacional que han recibido el Freedom of the City of London destacan la reina Isabel II de Inglaterra, la princesa Diana de Gales, los primeros ministros de Inglaterra Winston Churchill y Margaret Thatcher, el presidente Theodore Roosevelt de Estados Unidos, el presidente y líder social sudafricano Nelson Mandela, así como notables empresarios y visionarios como Stephen Hawking y Bill Gates.









emh