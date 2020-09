Sexo responsable, conoce estos 8 métodos anticonceptivos

PACHUCA.- Los métodos anticonceptivos son una opción para llevar una vida sexual saludable, prolongar el placer y dar paso a una reproducción adecuada.

Recuerda que los anticonceptivos hormonales no protegen contra enfermedades de transmisión sexual; por lo que es importante también el uso del condón, aun cuando utilices algún método anticonceptivo.

La información, mitos y creencias en torno a la sexualidad siguen latentes en la actualidad, por lo que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) compartió 8 de los principales métodos anticonceptivos que existen, úsalos y elige el mejor para ti.

PARCHE TRANSDÉRMICO

Es un anticonceptivo hormonal en presentación de parche que contiene progestágeno y estrógeno.

Su función es la de inhibir la ovulación y producir cambios en el moco cervical que dificultan el paso de los espermatozoides al útero.

¿Cómo se usa?

Se coloca sobre la piel sana intacta, limpia, seca y sin pelo en el glúteo, abdomen, en la parte superior externa del brazo o en la parte superior del torso, en un lugar donde no haya roce con la ropa ajustada. El parche se cambia cada semana durante 3 semanas y en la cuarta semana se suspende la colocación de este, se reinicia en la quinta semana colocando de preferencia en diferente lugar del cuerpo.

Su efectividad es del 99 por ciento. Aunque este método no protege contra infecciones de transmisión sexual. Tampoco se recomienda en personas con peso mayor a 90 kilogramos.

DISPOSITIVO INTRAUTERINO MEDICADO

Es un sistema intrauterino que libera sólo una hormona: progestágeno (levonorgestrel). Sirve para aumentar la viscosidad del moco cervical e impide el paso de los espermatozoides, inhibe la motilidad y función de los espermatozoides, inhibe el efecto proliferativo sobre el endometrio.

¿Cómo se usa?

Es un dispositivo que se inserta en la cavidad uterina mediante una técnica especial en el consultorio y por personal médico capacitado. Dura 5 años y debe ser revisado cada 6 meses.

Su efectividad es del 99.8 por ciento, pero con este método tampoco se evitan las enfermedades de transmisión sexual.

DISPOSITIVO INTRAUTERINO

Es un pequeño dispositivo de plástico en forma de "T" cubierta de alambre de cobre que se coloca en el útero de la mujer para evitar el embarazo.

Dificulta el paso de los espermatozoides y cambia las condiciones del útero, impidiendo así que el óvulo y el espermatozoide se unan.

¿Cómo se usa?

Se inserta en el útero de la mujer por vía vaginal, mediante una técnica especial en el consultorio y por personal médico capacitado. Se debe revisar cada seis meses.

No contiene hormonas y se puede usar durante la lactancia materna. Aunque tampoco protege contra infecciones de transmisión sexual.

HORMONAL ORAL (PÍLDORA)

Es un anticonceptivo combinado que contiene dos hormonas: progestágeno y estrógeno, se administra por vía oral.

¿Cómo funciona?

Inhibiendo la ovulación y produciendo cambios en el moco cervical, que dificultan el paso de los espermatozoides al útero.

Se toma una píldora diaria vía oral, preferentemente a la misma hora. Las píldoras se pueden tomar por 21 ó 28 días, dependiendo la presentación del método. Tiene una efectividad de 99.9 por ciento, pero no protege contra infecciones de transmisión sexual.

CONDÓN MASCULINO

Es una funda de látex que se coloca sobre el pene. Sólo se puede usar una vez por cada relación sexual.

¿Cómo funciona?

Como una barrera que impide el paso de los espermatozoides hacia la vagina y al útero.

Revisa que la fecha de fabricación del condón no sea superior a 5 años de la fecha en que lo adquiriste, y que la envoltura contenga aire y no esté rota, el empaque debe abrirse con los dedos, no con los dientes.

Se debe colocar en el pene erecto y antes de la penetración. Después de eyacular, los espermatozoides se alojarán en el receptáculo del condón por lo que debes retirar del pene aun estando erecto.

Es importante sostenerlo desde la base del pene con papel higiénico antes de retirarlo para evitar que se derrame el semen en la vagina. Evita que se exponga a fricciones, rupturas y altas temperaturas. Si deseas utilizar lubricante, éste debe ser a base de agua para no afectar ni dañar el condón.

Su uso si previene el contagio de infecciones de transmisión sexual y del VIH. Es ideal para las relaciones poco frecuentes o con varias parejas.

PÍLDORA DE EMERGENCIA

Son pastillas para prevenir embarazos después de haber tenido relaciones sexuales no planeadas y/o no protegidas.

¿Cómo funciona?

Contienen hormonas similares a las que produce el cuerpo de la mujer, las cuales inhiben la ovulación, cambian la consistencia de la capa interna del útero y las características del moco cervical, impidiendo de esta manera que ocurra un embarazo.

Se puede utilizar en caso de una relación sexual forzada, ruptura del condón, olvido de la toma de la pastilla anticonceptiva. Se ocupa posterior a una relación sexual en caso de no estar utilizando un método anticonceptivo previamente. Si es la única dosis debe tomarse lo antes posible dentro de las primeras 72 horas después de la relación sexual no protegida.

Si es de dos píldoras: la primera píldora debe tomarse lo antes posible dentro de las primeras 72 horas después de la relación sexual no protegida. La segunda dosis, 12 horas después de la primera píldora.

No es aconsejable como método de rutina. No previene el VIH ni otras infecciones de transmisión sexual.

IMPLANTE SUBDÉRMICO

Es una varilla flexible de color blanquecino de 4 cm de largo y 2 mm de ancho. Dura 3 años y tiene una efectividad de 99.9 por ciento. No protege contra enfermedades de transmisión sexual.

¿Cómo funciona?

El implante libera una hormona sexual femenina (progestágeno), inhibiendo la ovulación y produciendo cambios en el moco cervical que dificultan el paso de los espermatozoides al útero.

Se coloca directamente debajo de la piel, en la parte interna del brazo, el procedimiento lo realiza un profesional de la salud capacitado. Al término de la vida útil del implante se puede aplicar otro de forma inmediata para continuar la anticoncepción. Sólo un profesional de la salud puede insertar y remover el implante.

HORMONAL INYECTABLE

Es un anticonceptivo que contiene una combinación de dos hormonas: progestágeno y estrógeno.

¿Cómo funciona?

Inhibiendo la ovulación y produciendo cambios en el moco cervical que dificultan el paso de los espermatozoides al útero.

Se aplica en forma intramuscular, de preferencia en la región glútea, otra alternativa es en el brazo.

Dura un mes y su efectividad es del 99.9 por ciento. No protege contra infecciones de transmisión sexual.

Con información de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

