Sepultar cuerpos covid-19, el duro trabajo de Joaquín

Nosotros qué más quisiéramos, que estuviera toda la gente, porque sabemos el dolor de familia, pero no se puede admitir mucha gente (...) tenemos órdenes de que llegando los cuerpos de esa enfermedad (covid), luego, luego se sepulten, no se pueden estar despidiendo ni estar cerca, deben tener sana distancia. Les decimos: si se quieren despedir que sea afuera, pero adentro no. Lléguenle para que no haya mucha gente".