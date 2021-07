Señala colectiva de Progreso que cierre de jardín impidió mercadita

PACHUCA.- Las mercaditas feministas son espacios donde se vende, compra o se intercambian bienes y servicios; sin embargo, la colectiva Resistencia Feminista Progreso señaló que este domingo los puestos no fueron colocados no debido al cierre de la plaza principal.

Las ventas que mujeres realizan en la zona se hacen cada fin de semana e inician desde las 10:00 horas como una forma de manifestación para visibilizar y erradicar la violencia económica; por lo que el cierre del parque central del municipio de Progreso de Obregón fue considerado por la colectiva como una vulneración al derecho de protesta.

Nos quieren silenciar. El jardín de Progreso está cerrado, pero la mercadita sigue (...) no nos quitarán nuestro derecho de protesta".

Lee más en LSR Hidalgo: Investigó Salud 74 probables casos de dengue en Hidalgo

En la mercadita de Progreso se ofrece ropa de segunda mano, comida, postres, zapatos, accesorios, libros y maquillaje, al igual que en otros municipios de la entidad como Atotonilco de Tula, Pachuca y Tula.

También en Atitalaquia, donde la colectiva feminista Atzin denunció en la segunda semana de julio que los trabajadores de la administración municipal dan mantenimiento a las jardineras del parque Fray Diego de Rodríguez, justo cuando comienza la instalación de sus puestos, lo que retrasa o evita su establecimiento.

En consecuencia, las mujeres exigieron que las acciones de limpieza se realizaran en días u horarios en los que no asisten, también que no les desconecten la energía eléctrica de la zona, les permitan ingresar a baños públicos y no exigirles cuota por vender.

Las mercaditas en diferentes puntos de Hidalgo han continuado a pesar de la contingencia sanitaria; incluso, la activista Ana Lara Vargas refirió que la contingencia sanitaria fortaleció y visibilizó a las llamadas "nenis".

Especialmente, porque durante la contingencia existió un retroceso en el mercado laboral, que al cuarto trimestre de 2020 afectó a 13 mil 53 desempleadas que trabajaban en sectores como hospedaje, alimentos, bebidas o asistentes del hogar.

Fotografías: especiales/Colectiva Resistencia Progreso

emh