Semáforo covid-19: confirmado, Hidalgo baja a naranja

Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud a nivel nacional, confirmó que para la próxima semana, el semáforo de riesgo epidémico por covid-19 en Hidalgo se ubicará en la fase naranja.

Luego de que La Silla Rota Hidalgo adelantó que se analizaba bajar el riesgo en Hidalgo, de máximo a alto, el funcionario federal lo confirmó en la conferencia vespertina de este viernes desde Palacio Nacional.

Para la semana 28 de la pandemia, 17 estados se ubican en naranja, mientras que 15 se mantendrán en rojo.

"Haber transitado del color rojo al naranja no es todos vamos a la calle, no es ya estamos en verde, no es vamos a nuestras actividades normales, hay que seguir teniendo muchísima prudencia para salir a la calle a hacer nuestras actividades, para realizar actividades esenciales", señaló Cortés Alcalá.

Al corte de este viernes, Hidalgo suma 4 mil 169 casos confirmados de covid-19 y 711 muertes derivadas de las complicaciones del nuevo coronavirus.

¿QUÉ SE PUEDE HACER EN FASE NARANJA?

Hoteles: en esta etapa del semáforo para covid-19 en México, los hoteles pueden operar con una ocupación máxima del 50 por ciento

Restaurantes: solo con servicio a habitación (si se ubican en hoteles) y servicio a domicilio y para llevar.

Estéticas, barberías: operación en un 50 por ciento de su capacidad y solo con citas.

Parques y jardines: con un aforo máximo del 25 por ciento y sin áreas infantiles abiertas.

Supermercados: con una capacidad del 75 por ciento y una persona por familia para realizar las compras.

Estadios: juegos a puerta cerrada.

Gimnasios: solo con citas y al 50 por ciento de su capacidad.

Cines, teatros, museos y eventos culturales: con el 25 por ciento capacidad.

Centros comerciales: operaciones el 25 por ciento.

Iglesias: con 25 por ciento de capacidad.

Conciertos y bares: tendrán que permanecer cerrados.





