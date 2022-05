Segundo round: cuándo y dónde ver el debate por la gubernatura de Hidalgo

PACHUCA.- Segundo round. Este jueves 12 de mayo se llevará a cabo el segundo debate político rumbo a las elecciones para la gubernatura del estado Hidalgo, el domingo 5 de junio.

El Instituto Estatal Electoral (IEEH) organizó tres debates para que los candidatos y la candidata presenten sus propuestas. El primero se realizó en Huichapan el 21 de abril, y ahora el escenario para este segundo encuentro es el municipio Huejutla de Reyes.

LOS TEMAS

Para este segundo debate los temas que se expondrán son: Educación, Obra Pública, así como Derechos de comunidades y pueblos indígenas.

Cabe mencionar, los candidatos y candidata: José Luis Lima Morales del Partido Verde Ecologista de México (PVEM); Francisco Xavier Berganza Escorza, de Movimiento Ciudadano (MC); Alma Carolina Viggiano Austria de la coalición Va por Hidalgo (PRI-PAN-PRD); y, Julio Ramón Menchaca Salazar candidato común de Juntos Hacemos Historia (Morena-PT-NAH), ya debatieron sobre anticorrupción, salud, política y gobierno.

¿CUÁNDO ES Y DÓNDE VERLO?

El segundo debate se llevará a cabo este jueves 12 de mayo en la Universidad Politécnica de Huejutla de Reyes.

Podrás seguir la transmisión en vivo a partir de las 19:00 horas a través de las redes sociales del IEEH y en la Red Estatal de Hidalgo Radio.

EL MODERADOR

El moderador será Alfonso Vera Prendes, conductor de televisión, mejor conocido como Poncho Vera.

Actualmente participa en el programa matutino de Imagen TV "Sale el Sol", y en "De pisa y corre". Ha laborado en la radiodifusora Vox FM tiene carrera como comentarista y crítico de música.

Igualmente es columnista en El Heraldo de México; a mediados de 2021 fue anunciado que dejó ESPN, donde hablaba de deporte y con ello se trasladó a otro tipo de público para tocar temas del mundo del espectáculo. También ha estado en Telehit, MVS y Televisa.

EL DEBATE

En cuanto a la forma en que los cuatro candidatos podrán contraponer sus ideas, se prevé sea el mismo formato que el IEEH estableció para el primer debate, con un tiempo de 24 minutos para cada candidato, divididos en diferentes intervenciones. Serán tres bloques de participación; uno por tema.

Para cada bloque, los participantes contarán con siete minutos junto a réplica y contrarréplica, por lo que no podrá superarse el tiempo destinado; además, lo que no se use no podrá ser acumulado para participaciones futuras.

