Sedeco destina solo 3 mdp para comerciantes de Tula; señala bajo presupuesto

PACHUCA.– Sergio Vargas Téllez, secretario de Desarrollo Económico (Sedeco) de Hidalgo, señaló que para este año solo hay 3 millones de pesos disponibles en créditos para los comerciantes y microempresarios de Tula afectados por las inundaciones de septiembre.

El titular de la Sedeco señaló que los recursos se obtuvieron del cobro de créditos que prestó el Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial (IHCE) en años pasadas.

Respecto al número de beneficiarios no precisó número, pero indicó que "de entrada no alcanza para todos", tras argumentar que para la atención de Tula se requerían al menos 150 millones de pesos, recursos que se plantearon al Congreso de Hidalgo, mismos que no autorizó.

Asimismo, indicó que los 3 millones de pesos se canalizarán a los locatarios con micronegocios y para aquellos comerciantes informales que por esta razón no lograron un préstamo bancario.

Las cantidades de los financiamientos no fueron especificadas por Vargas Téllez, al señalar que los créditos dependerán de las necesidades de cada comerciante.

Los créditos serán a través del IHCE (Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial), es un tema que estábamos arreglando por insuficiencia presupuestal ya que siempre al final de cada año es complicado, pero ya se está resolviendo".

En noviembre de 2021, durante las comparecencias ante el Congreso local, el secretario de Desarrollo Económico mencionó que el desbordamiento del río Tula dejó mil 400 establecimientos dañados, de los cuales, 85 por ciento, son de la zona centro.

LA BOLSA DE 150 MDP

Sergio Vargas agregó que para el ejercicio fiscal 2022, el Congreso de Hidalgo no autorizó la bolsa extraordinaria de 150 millones de pesos que la Sedeco solicitó para apoyar con créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Lamentablemente no tuvimos respuesta por parte del Congreso, creemos que es una excelente iniciativa crear una bolsa permanente".

Sin embargo, agregó que la dependencia estatal a su cargo en coordinación con los organismos empresariales de la entidad buscarían un parlamento abierto con los diputados locales para exponer las necesidades en materia de financiamiento.





