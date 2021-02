Se suma Hidalgo al Acuerdo Nacional por la Democracia

PACHUCA.- El gobernador Omar Fayad Meneses se pronunció este día en favor del Acuerdo Nacional de la Democracia, propuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

"Como gobernador de Hidalgo, me sumo al Acuerdo Nacional en Favor de la Democracia que impulsa el Presidente de México", escribió Fayad en sus redes sociales.

El mandatario hidalguense reiteró su compromiso de trabajo en coordinación con el gobierno de México y señaló que "este exhorto del presidente para fortalecer la democracia no será la excepción".

El @gobiernohidalgo es ejemplo de coordinación con el @GobiernoMX, y este exhorto del Presidente para fortalecer la democracia no será la excepción. — Omar Fayad (@omarfayad) February 26, 2021

¿DE QUÉ TRATA EL ACUERDO NACIONAL DE LA DEMOCRACIA?

El Acuerdo propuesto por el presidente a los gobernadores de cada estado, tiene como propósito garantizar la no intervención de la administración estatal con presupuesto público como apoyo a algún partido o candidato en las próximas elecciones del 6 de junio 2021.

Con ello, se prevé una jornada electoral limpia, de voto libre, y donde se eviten los delitos electorales interponiendo la denuncia a los candidatos que reciban dinero de la delincuencia organizada.

"Concretamente les exhorto a que no intervengamos para apoyar a ningún candidato de ningún partido; a no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales; a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de cuello blanco para financiar campañas; a impedir la compra de lealtades o conciencias; a no traficar con la pobreza de la gente, a no solapar a tramposos o ´mapaches´ electorales; a evitar el ´acarreo´ y el relleno de urnas, la falsificación de actas y todas esas abominables prácticas ilegales y antidemocráticas que deben quedar en el pasado de manera definitiva", se lee en la carta que envió el presidente López Obrador a los mandatarios estatales el pasado 23 de febrero.

SOLO DOS GOBERNADORES SE HAN PRONUNCIADO A FAVOR

Además del gobierno de Hidalgo, el jueves 25 de febrero, el gobernador de Tlaxcala, Marco Mena Rodríguez, envió una carta y se reunió con el presidente para expresar su apoyo y sumarse al Acuerdo Nacional.

Asimismo, este fin de semana López Obrador estará de gira en Querétaro y Zacatecas, por lo que de la misma manera podrían ser los otros estados que se sumen próximamente a este Acuerdo.

Me reuní con el gobernador de Tlaxcala, Marco Mena Rodríguez. Me expresó su decisión de adherirse al Acuerdo Nacional por la Democracia. Es el primer mandatario en responder a la convocatoria que hicimos el 23 de febrero mediante una carta pública. Celebro que coincidamos. pic.twitter.com/jcXaikHgxd — Andrés Manuel (@lopezobrador_) February 25, 2021

