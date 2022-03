Se sube a la perrera y se mete a una jaula para evitar se lleven a los lomitos

"No me voy a bajar, no los voy a dejar", el grito de Jholeimy para defender a los lomitos (Fotos: Especial)

PACHUCA.- "No me voy a bajar de aquí, no los voy a dejar... no se me hace justo, son seres vivos y están asustados, estoy en el camión de la perrera y no me voy a bajar de aquí hasta que alguien venga por ellos, no los quiero dejar aquí y ojalá y alguien venga".

Esas fueron la palabra que, entre llanto, gritaba Jholeimy Muñoz Jiménez, vecina de la colonia Piracantos, en Pachuca, quien se aferraba dentro de una jaula donde habían capturado a dos perros callejeros que ella y otros vecinos cuidan.

La joven psicóloga protagonizó este lunes un acto de resistencia a fin de dignificar el trato hacia los lomitos que no tienen un hogar e incomprendidos por otras personas que los ven como una plaga y amenaza. Estos hechos ocurrieron sobre la avenida Piracantos, cerca del mercado de la localidad.

En entrevista con La Silla Rota Hidalgo, Jholeimy contó que a través de mensajes se enteró que la perrera se estaba llevando a los perritos; inmediatamente acudió a resguardarlos, pero, al llegar, ya habían subido a dos a la perrera.

Fue como al medio día. Cuando llegué, había otros vecinos defendiendo a los perritos para que no se los llevaran... como no me hicieron caso, me subí a la camioneta para ingresar a la jaula... ahí los trabajadores del municipio me cerraron la puerta, incluso, me aplastaron un pie", expresó.

Pese a esto, Jholeimy dijo que no abandonaría a los lomitos. Fue entonces que llegaron más policías y le pidieron descender de la camioneta, pues de lo contrario la llevarían detenida; sin embargo, logró negociar con las autoridades el cuidado de los lomitos.

LOGRA 10 ESTERILIZACIONES Y PLATICAS DE CUIDADO ANIMAL

Pese a que la perrera se llevó a los dos perros, Jholeimy logró negociar que este martes acudirá por ellos al Centro de Control Canino, ubicado en la Calera, Mineral de la Reforma, para darles un hogar temporal previo a su adopción.

También, el próximo jueves, autoridades del municipio Pachuca darán unas pláticas de cuidado animal en la colonia y, el próximo viernes se realizarán diez esterilizaciones a igual número de perros, con la intención que se frene su reproducción.

CAPTURA DE PERROS FUE POR DENUNCIA EN EL HOSPITAL OBSTÉTRICO

De acuerdo con Beatriz Cruz Gómez, secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Pachuca, la captura de los perros se debió a una denuncia recibida por personal del Hospital Obstétrico.

Lee también en LSR Hidalgo: 31 municipios de Hidalgo reportaron delitos sexuales durante enero

Esto al señalar que los perritos se encontraban al interior del nosocomio, pues "estaban retozando dentro de las instalaciones y al ser un hospital, y más obstétrico, son normas de sanidad e inocuidad las que ellos deben de vigilar", dijo.

Finalmente, Jholeimy Muñoz pidió a la población ser más empática con los animales de la calle, pues en muchos de ellos solo buscan sobrevivir.

(Fotos: Especiales)

jgp