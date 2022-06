"Se siente nostalgia venir a votar por la sucesión": Omar Fayad

PACHUCA.- El gobernador Omar Fayad Meneses instó a los hidalguenses a vencer el abstencionismo y cumplir con su obligación ciudadana, como él, que es la última vez que sufraga en calidad de titular del Poder Ejecutivo.

"Se siente un sentimiento especial porque vienes a votar ya precisamente para tu sucesión. Recordaba con mucha nostalgia, exactamente hoy hace seis años acudíamos a esta misma casilla, pero a votar en la elección en la que yo participaba y de la que fui ganador. Entonces se siente un sentimiento agradable de recuerdo con nostalgia, de lo que ocurrió hace seis años".

—¿Le gustaría ser recordado como el gobernador que entregó el estado a la oposición? —preguntó una de las reporteras que aguardaban en el Centro Cultural El Tezontle, donde emitió su sufragio.

"Nunca he pensado cómo me gustaría ser recordado. Más bien que cada gente me recuerde como quisiera recordarme", mencionó.

Fayad Meneses negó que las fiestas en las que se le ha visto y que han sido un tema viral en redes sociales como DJ o interpretando Sálvame sean sinónimo de que no le interesa el proceso electoral.

"Yo no creo, no comparto esa opinión, ¿qué usted no tiene hijos? Todo ciudadano y todo ser humanos tiene derecho a hacer lo que quiera, hacer para convivir con su familia y con sus hijos los fines de semana, en las noches, sin que le moleste a nadie, y al que le moleste, pues es su opinión muy particular".

De acuerdo con el mandatario, la afluencia en las urnas es "baja", por lo que los electores deben aprovechar el clima de "paz, tranquilidad y seguridad" en Hidalgo para elegir lo que sucederá en la entidad los próximos seis años.









