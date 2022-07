Se reúnen Omar Fayad y gobernador electo Julio Menchaca

No hay ningún compromiso de que alguien sea intocable en ningún lado, empezando por el gobernador con la revocación de mandato, empiezo por mí, si no funciono, si no estoy dando los resultados que quiere la gente pues me van a mandar a mi casa y va a ser lo mismo con los funcionarios y encargados de gobierno, una exigencia de trabajo, de lealtad institucional, de transparencia, de resultados, de honestidad."