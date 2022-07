"Se quedaron a dormir en los coches para ser los primeros en vacunarse"

PACHUCA.- Noemí Yáñez, madre de familia, refirió que pese a acudir a vacunar a sus hijos en la sede del CBTIS 222 a las 11 horas, como los citaron, cuando arribaron ya no alcanzaron el biológico Pfizer.



"El horario era por apellido, pero ya no había. Se quedaron a dormír en los coches para ser los primeros en pasar, eso me comentaron, y ya no alcanzamos. Ahorita esperar a que suban el comunicado para volver a venir".

También consideró que un factor del temor a que se agoten las dosis es que en los planteles educativos se les pide el comprobante de vacunación. Mencionó que en su escuela otorgan un permiso para faltar el día de aplicación y al siguiente para que el menor repose.

"Es el tiempo, gasolina o taxis porque hay personas que vienen en taxi, pero es más el tiempo, porque tenemos otras cosas que hacer.

El lunes, Abraham Mendoza Zenteno, delegado de Programas del Bienestar, pidió paciencia a los padres porque la instancia programa la vacunscion conforme a los lotes que llegan. Esta semana había disponibles 42 mil vacunas.

Al respecto, la madre solicitó a las autoridades "estar al pendiente" y checar la letra inicial del apellido pues ya no alcanzaron por la ciudadanía que no respetó su turno.

sjl