"Se olvidaron de Tula", damnificados se manifiestan en Palacio Nacional

TULA DE ALLENDE.- A casi un año de las inundaciones por el desbordamiento del Río Tula (septiembre 2021), un grupo de damnificados se manifestó la mañana de este miércoles afuera de Palacio Nacional en la Ciudad de México, para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador se atiendan sus necesidades y solucione la problemática.

"Se olvidaron de Tula", "No más inundaciones", "No más descargas de Teo a Tula", son algunas de las leyendas escritas en las lonas que los pobladores de Tula portaron para hacerse presentes y pedir al gobierno federal atienda sus peticiones.

A diez meses de la inundación que arrasó con viviendas y comercios, los quejosos acusan las instancias federales los han dejado en el olvido y que faltan apoyos y soluciones ante la posibilidad de una nueva inundación.

Además, demandan que no se envíen más aguas negras del Valle de México hacia la Ciudad de los Atlantes a través del Río Tula.

"No somos ciudadanos de quinta, Tula exige no más inundaciones, se olvidaron de Tula, queremos un plan de desarrollo económico para Tula, no más contaminación, a diez meses de la inundación Tula olvidado", piden los afectados.

Asimismo, dijeron rechazar la ejecución del, propuesto por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para evitar inundaciones, pero que plantea incrementar el flujo de aguas residuales que se envían al río Tula de 250 a casi 700 metros cúbicos por segundo.

Se espera durante el día una comisión sea atendida por parte del presidente Andrés Manuel López Obrados para que puedan externar sus necesidades y obtener solución.

