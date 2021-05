Se deslindan morenistas en Tula de Cuauhtémoc Ochoa y Octavio Magaña

PACHUCA.- Militantes de Morena Tula, encabezados por José Antonio Hernández Vargas, presidente del comité municipal del partido, se deslindaron de manera pública de las candidaturas de Octavio Magaña Soto y Cuauhtémoc Ochoa Fernández, aspirantes local y federal de la coalición Juntos Haremos Historia.

"Parecemos más PRI que izquierda, estamos en contra de los dirigentes que echaron a perder al partido que alguna vez fue la esperanza en este país".

Aseguró que con esta ya son tres imposiciones, luego de que en 2018 contendió y ganó Julio César Ángeles Mendoza, exalcalde de Atotonilco de Tula y quien se sumó a Va por México en estos comicios, luego de no obtener la candidatura para la reelección y ser inhabilitado por el concejo municipal de esa alcaldía.

La segunda imposición, dijo, fue la de Ricardo Raúl Baptista González, quien en 2018 ganó la diputación local por Morena, en 2020 pidió licencia para contender por la alcaldía sin éxito y por consiguiente tiene un espacio en el cabildo de Tula, también con licencia. Además, Baptista buscó la diputación federal y nuevamente la local, quedando en el puesto 7 plurinominal de Morena Hidalgo, con pocas probabilidades de llegar nuevamente a la cámara.

La tercera imposición, dijo, fue la de Magaña Soto y Ochoa Fernández. Cabe recordar que, en la alianza en cinco distritos federales y 16 locales, al Partido Verde le correspondió postular en esa región y optó por dos cuadros, el primero regidor y excandidato alcalde por el PVEM y el segundo exsubsecretario de Normatividad Ambiental.

"Hasta parece que la dirigencia pone a los candidatos para perder, nos ponen a uno de los más corruptos que trabajó en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Nos piden no votar por el PRI, pero entonces perredistas y panistas revolucionarios, muy buenos, pero no con el desecho, no con ese tipo de personas".

Pidió a la ciudadanía razonar su voto y decidir, pues Ochoa se benefició con recursos del tricolor y ahora busca hacer lo mismo con Morena. Respecto de Magaña, señaló que se desempeñó como secretario general del gobierno priista de Gadoth Tapia.

No obstante, indicó que no llamará a votar por algún otro candidato porque esa es decisión de la ciudadanía. Tampoco dejará el partido, sino que las bases buscarán rescatarlo.

MANIFESTACIÓN

Durante el encuentro, otro grupo de disidentes se manifestó y acusó con palabras altisonantes a Vargas de ser supuestamente enviado por el gobierno del estado, pero los morenistas quejosos se retiraron sin responder ni atender las provocaciones de quienes se les opusieron con pancartas.

"El único apoyo que tenemos es de la gente, que tiene los verdaderos ideales de izquierda (..) Eso no era Morena, ahora Morena manda a amedrentar a los eventos, hace 50 perfiles falsos para molestar a los compañeros, envían mensajes", dijo.





sjl