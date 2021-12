Se cumplen 3 meses de inundación en Tula; Rebeca reza por su hermano

PACHUCA.- Hace tres meses, Tula estaba bajo dos metros de aguas negras que desbordó el río en la cabecera municipal, Rebeca García ya sabía del fallecimiento de su hermano, uno de los pacientes que estaba internado por covid-19 en el hospital del IMSS. Hoy hicieron un rosario para recordarlo.

Rebeca narra que la vida no ha vuelto a ser la misma, la tragedia que vivieron ha fragmentado a su familia y ha dejado dolor, que aún no se va. Recuerda que la madrugada del 7 de septiembre se inundó el centro de Tula, donde estaba la clínica en la que falleció su familiar.

Sabía que su condición era grave, pero sus opciones eran pocas; con la inundación en las calles principales la ayuda no llegó al nosocomio, que tenía pacientes covid-19, de los cuales, 16 murieron, según los reportes posteriores.

Los pacientes fueron trasladados a la parte de arriba, por el personal de salud, para algunos ya no dio tiempo. El Hermano de Rebeca fue puesto a salvo en la segunda planta de edificio, pero sin atención ventilatoria, su salud estaba en un alto riesgo.

FALLECIÓ UNAS HORAS DESPUÉS

Recuerdo todo y me pongo a llorar he llegado a pensar que dios no existe. Yo extraño mucho a mi hermano. Veo su foto y no puedo creerlo. Lo sueño bastante".

Estos tres meses, para la familia han sido de duelo, la entrevistada relató que la salud de su madre no es óptima. Ambos padres han recibido terapia psicológica, no obstante, el dolor persiste.

De hecho, ella dice que ni la mejor psicóloga va a hacer que supere esta pérdida, a ella la he tenido mal, es diabética e hipertensa, y en estos días se ha descontrolado de su glucosa. No hay día que no llore por mi hermano".

Para la familia, las instituciones fueron negligentes en su actuación para salvaguardar a la ciudadanía y dar la notificación de la gravedad del volumen de agua que entraría a la ciudad. Aún hay procesos pendientes en instancias de gobierno que están investigando el deslinde de responsabilidades, ella prefiere no hablar del tema para no afectar la diligencia.

Agrega que si bien han recibido ayuda de parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), no hay reparación de daño que alivie lo que han sentidos estos meses. En esta fecha cada mes, hay un rosario para su hermano, y el luto que siguen en su casa.

Para el Gobierno y el Seguro es caso perdido, pero para nosotros representa un dolor inmenso, más para una madre es algo irreparable".

La noche del 6 de septiembre se registró una inundación en Tula y nueve municipios del Valle de Mezquital, 16 personas que fallecieron, y más de 31 mil viviendas resultaron afectadas.





