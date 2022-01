¡Se busca! Quieren dar curso a automovilista que usó cajón de discapacidad

PACHUCA.– La conductora de una camioneta Toyota Sienna que se estacionó en un espacio para personas con discapacidad es buscada por la Red Inclusión de Hidalgo para impartirle un curso para que no vuelva a usar los cajones que no necesita.

Ayúdanos a encontrarla, se ha ganado un curso de inclusión por parte del movimiento de personas con discapacidad. ¿En verdad quieres mi lugar?", escribió la Red a través de sus redes sociales con la imagen del vehículo de color gris que invade el cajón en un supermercado de Pachuca.

Al respecto, Carmen Hernández, integrante de la Red por la Inclusión y presidenta del Centro de Educación Especial Creciendo Juntos AC, explicó en entrevista que la imagen fue divulgada para intentar crear empatía respecto al uso de estos lugares.



Dijimos que íbamos a buscar a los dueños y ofrecer cursos de inclusión, es un tanto de sarcasmo, entendemos que hay muchas cosas que se hacen por desconocimiento, por ignorancia al tema, pero las más son por una falta de empatía, pensando que, si no tienes una condición de discapacidad, no es un asunto tuyo".

Asimismo, Carmen indicó que el uso de los cajones azules por quienes que no lo necesitan es una constante, en especial en plaza comerciales, supermercados o bancos.

Por ello, recordó que el 3 de octubre de 2021 en Gran Patio Pachuca personas con discapacidad junto con sus familiares, activistas y ciudadanos, instalaron sillas de ruedas, muletas, bastones y andaderas en los espacios no reservados; también colocaron letreros que decían: "no me tardo", "regreso en dos minutos" y "solo voy al cajero".

Fue un ejercicio de sensibilización para que las personas sin discapacidad que llegan a usar los cajones que están destinados a ellos experimentaran lo que pasa a las personas con discapacidad", explicó Carmen.

Finalmente, la integrante Red por la Inclusión realizó un llamado de empatía y sensibilización respecto al uso de los cajones, tras explicar que quienes tienen una discapacidad forman parte de la sociedad y poseen el derecho a contar con los espacios ya enunciados.



sjl