Se arrepiente André Marín de Fox Sports haber filtrado audio de Jesús Martínez

PACHUCA.- André Marín, periodista de la cadena Fox Sports, se disculpó por haber filtrado ayer la conversación del presidente del Club Pachuca Jesús Martínez, quien habló sobre el supuesto interés de Chivas por Víctor Guzmán y explotó contra el conjunto.

Fue hoy en Twitter donde el comunicador expresó su "arrepentimiento" por su acción, misma que generó polémica en el mercado de fichajes de cara al Apertura 2022, pues desde los Tuzos se demeritó la cartera y trabajo del presidente del Rebaño, Amaury Vergara.

El informador mexicano aseguró que la divulgación de la conversación del regente blanquiazul fue una de "las peores de su carrera", por lo que extendió sus disculpas a los implicados y aclaró estar dispuesto a dialogar con ellos.

Ofrezco mis más sinceras disculpas a Jesús Martínez y Amaury Vergara por el audio que se filtró ayer, es uno de los peores errores de toda mi carrera. Estoy a su disposición para cualquier comentario y ratifico mis más sinceras disculpas para ambos. — Andre Marín (@andremarinpuig) June 8, 2022

En pocos minutos, la publicación superó las mil reacciones de "me gusta" y diferentes comentarios de reclamación sobre la ética periodística del conductor de "La última palabra", ya que no pudo sostener la filtración.

ASÍ SE EXPRESÓ JESÚS MARTÍNEZ DE LAS CHIVAS

Sobre el contenido del audio, Jesús Martínez expresó: "Guzmán (Víctor) no sale de Pachuca, parece que Chivas lo transmite Fox cabrón, ¡eh!, chinga, no tiene Chivas para pagarme a Guzmán, Guzmán se queda en Pachuca".

Lo anterior fue retomado por diferentes medios y generó controversia, pues fue puesto en duda los ingresos de Chivas y cómo los ha manejado para reforzar la plantilla para el próximo torneo Apertura 2022.

HASTA VÍCTOR GUZMÁN RESPONDIÓ

El audio llegó hasta el propio Víctor Guzmán, quien ayer por sus redes sociales aclaró no tener intenciones de salir de los Tuzos, por lo que refutó los rumores sobre su futuro en la Liga MX y añadió no mantener ningún acercamiento con Chivas.

"No tengo nada que ver, conmigo nunca se han comunicado nadie. Me dicen que no juegue de esta manera con sus sentimientos, pero yo no tengo nada que ver. Yo tengo contrato, apenas acabo de llegar de la primera sesión de entrenamiento y no tengo nada que ver."

