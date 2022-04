Santiago de Anaya atribuye a fenómeno natural accidente de muestra gastronómica

SANTIAGO DE ANAYA.- El ayuntamiento de Santiago de Anaya atribuyó a un fenómeno natural el derribo de una megalona instalada para las actividades de la 41 Muestra Gastronómica y que el domingo dejó 11 lesionados de los que uno murió.

Así lo dio cuenta en un comunicado publicado este día en sus redes, en el que añadió que atiende los aspectos derivados del accidente como establecer una mesa de trabajo para dar seguimiento a los acontecimientos.

Lee más en LSR Hidalgo: "El día del homicidio de Sosa Cravioto estuve con mi familia": Fernando RM

Así como colaborar desde el primer momento de los hechos con las autoridades correspondientes para desahogar el incidente y apoyar en su atención a los lesionados y sus familiares hasta su recuperación.

Sin embrago, en otro desplegado fechado el lunes, el ayuntamiento citó que de existir algún tipo de responsabilidad por la caída de la megalona, se realizará lo necesario para el esclarecimiento de los hechos.

LAMENTA MUERTE DE JOVEN, PERO PIDE CUIDADO EN INFORMACIÓN

Por otra parte, y nuevamente en el reciente desplegado, Santiago de Anaya expresó que como fue dado a conocer en medios de comunicación, una de las personas lesionas perdió la vida y expresó su pesar a sus familiares y amigos.

Aunque de lo anterior, pidió a la población en general que la información que no venga de un medio oficial, sea de dudosa procedencia o no contenga una fuente responsable y confiable, sea considerada como no real.

cem